Компания Google разъяснила свою позицию по поводу установки своих сервисов и приложений на новые модели смартфонов Huawei, где их нет изначально.
Google напомнила, что 16 мая 2019 года власти США внесли Huawei в чёрный список, в результате чего американским компаниям запрещено сотрудничать с ней. Google не может предоставлять Huawei свои сервисы и приложения, а также обновления Android.
Законодательство позволяет Google оказывать Huawei поддержку в обновлении смартфонов, которые были выпущены до 16 мая 2019 года, и компания пользуется этой возможностью, в том числе выпуская обновления безопасности для старых устройств.
В своём блоге компания Google поясняет, что её сервисы и приложения, в том числе магазин Play Маркет, могут быть предустановлены только на смартфоны, получившие сертификацию Play Protect. Защита Play Protect гарантирует, что использовать приложения Google можно не опасаясь утечки данных. Смартфоны без этой сертификации потенциально опасны, поскольку возникает риск того, что установленные на них приложения могут допускать утечку данных.
Загруженные со стороны приложения Google не обеспечивают надёжность работы, поскольку мы не позволяем своим сервисам работать на несертифицированных устройствах, безопасность которых может быть скомпрометирована. Сторонняя загрузка приложений Google также приводит к высокому риску установки приложений, которые были изменены таким образом, чтобы скомпрометировать пользовательскую безопасность.
Google рассказывает, как проверить, получит ли смартфон сертификацию Play Protect. Для этого нужно запустить на нём Play Маркет, нажать на меню и перейти в настройки — там должно быть указано наличие данной сертификации.
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