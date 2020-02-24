





Компания Huawei представил планшет MatePad Pro. Он похож на iPad Pro от Apple, но превосходит его по многим параметрам.К примечательным особенностям MatePad Pro относится поддержка двухсторонней беспроводной зарядки (можно заряжать без проводов как сам планшет, так и другие устройства от него), совместимость с сетями связи пятого поколения, а также возможность выводить на экран изображение со смартфона.MatePad Pro заряжается от Qi-совместимого адаптера с мощностью до 27 Вт и способен отдавать энергию другим гаджетам на 7,5 Вт. Таким образом от него можно заряжать, например, беспроводную клавиатуру, которая будет продаваться отдельно, или смартфон (не обязательно производства Huawei).MatePad Pro работает на версии Android без встроенных сервисов и приложений Google.В MatePad Pro используется экран диагональю 10,8 дюйма с разрешением 2560×1900 пикселей и соотношением сторон 16:10, а также топовый процессор Kirin 990. Рамки экрана небольшие (49 мм), а 8-мегапиксельная камера встроена прямо в него. Основная камера 13-мегапиксельная. Как и некоторые ноутбуки Huawei, MatePad Pro поддерживает зеркалирование экрана смартфона на собственный экран с возможностью работы с приложениями, которые установлены на мобильное устройство, а также беспроводной передачи файлов и отправки сообщений. Сопряжение смартфона и планшета производится с помощью NFC простым соприкосновением двух устройств.Стилус заряжается в то время, когда он примагничен к одной из граней корпуса MatePad Pro. 30-секундной зарядки хватит на 10 минут работы стилуса, а часа на 10 часов работы.MatePad Pro с поддержкой 5G будет стоить Европе от 799 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти до 949 евров в конфигурации 8 + 512 ГБ. В продаже также появятся модификации с поддержкой только Wi-Fi и Wi-Fi + LTE. Самая простая модель будет стоить 549 или 749 евро (6 + 128 ГБ или 8 + 256 ГБ), LTE-вариант — 599 или 699 евро (6 + 128 ГБ или 8 + 256 ГБ). Аксессуары для MatePad Pro будут продаваться отдельно: 39 евро за конверт, 39 евро за чехол, 99 евро за стилус M-Pencil и 129 евро за клавиатуру. Продажи планшета и аксессуаров для него начнутся в апреле.