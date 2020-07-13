

























Компания Huawei представила на российском рынке новую серию роутеров Huawei WiFi AX3 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Новая технология в сравнении с Wi-Fi 5 даёт дополнительную прибавку в скорости связи за счёт оптимизации взаимодействия между роутером и устройствами на уровне процессоров.Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) получил ряд улучшений, обеспечивающих более высокую скорость и производительность беспроводной сети. Благодаря высокому уровню модуляции 1024-QAM и полосе пропускания до 160 МГц скорость передачи данных увеличена до 3000 Мбит/с, что втрое превышает показатель Wi-Fi 5. Технология интеллектуального разделения частот OFDMA позволяет использовать ресурсы спектра несколькими устройствами. Это увеличивает пропускную способность роутера в четыре раза по сравнению с Wi-Fi 5, поддерживая подключение до 128 устройств на двух диапазонах. Кроме того, на две трети сокращаются задержки сигнала.В серию роутеров Huawei WiFi AX3 вошли две модели: с 4-ядерным и с 2-ядерным процессорами Gigahome с тактовой частотой 1,4 и 1,2 ГГц соответственно. Обе модели поддерживают скорость передачи данных до 2976 Мбит/с (574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц). Старшая модель оснащена 256 МБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 МБ, младшая имеет по 128 МБ ОЗУ и хранилища. Технология Wi-Fi 6 Plus, созданная компанией Huawei на основе стандартов Wi-Fi 6, использует потенциал процессоров Gigahome, обеспечивая работу маршрутизатора при минимальной полосе пропускания 2 МГц. Это позволяет усилить мощность сигнала смартфонов до 6 дБ, улучшает его проникновение сквозь стены и расширяет покрытие и ёмкость беспроводной сети.Старшая модель серии Huawei WiFi AX3, оснащённая 4-ядерным процессором Gigahome, поддерживает технологию Huawei Share, которая позволяет подключать устройства Huawei с помощью касания NFC-метки. Кроме того, процессор старшей версии поддерживает технологию защиты данных Huawei HomeSec. Независимая зона безопасности встроена непосредственно в процессор, а режим TrustZone реализован на уровне микроядра.В дополнение к фирменной динамической узкополосной технологии, 4-ядерная версия Huawei WiFi AX3 получила четыре независимых усилителя сигнала, что позволяет пользователям создавать распределённые mesh-сети из нескольких роутеров, расширяя покрытие в большом доме, офисном или производственном здании.Устройства появятся на российском рынке этим летом. Предварительный заказ стартует 30 июля 2020 года. Цены:Huawei WiFi AX3 с 2-ядерным процессором — 3 490 рублейHuawei WiFi AX3 с 4-ядерным процессором — 4 990 рублей