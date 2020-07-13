Компания Huawei представила на российском рынке новую серию роутеров Huawei WiFi AX3 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Новая технология в сравнении с Wi-Fi 5 даёт дополнительную прибавку в скорости связи за счёт оптимизации взаимодействия между роутером и устройствами на уровне процессоров.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) получил ряд улучшений, обеспечивающих более высокую скорость и производительность беспроводной сети. Благодаря высокому уровню модуляции 1024-QAM и полосе пропускания до 160 МГц скорость передачи данных увеличена до 3000 Мбит/с, что втрое превышает показатель Wi-Fi 5. Технология интеллектуального разделения частот OFDMA позволяет использовать ресурсы спектра несколькими устройствами. Это увеличивает пропускную способность роутера в четыре раза по сравнению с Wi-Fi 5, поддерживая подключение до 128 устройств на двух диапазонах. Кроме того, на две трети сокращаются задержки сигнала.
Старшая модель серии Huawei WiFi AX3, оснащённая 4-ядерным процессором Gigahome, поддерживает технологию Huawei Share, которая позволяет подключать устройства Huawei с помощью касания NFC-метки. Кроме того, процессор старшей версии поддерживает технологию защиты данных Huawei HomeSec. Независимая зона безопасности встроена непосредственно в процессор, а режим TrustZone реализован на уровне микроядра.
Устройства появятся на российском рынке этим летом. Предварительный заказ стартует 30 июля 2020 года. Цены:
Huawei WiFi AX3 с 2-ядерным процессором — 3 490 рублей
Huawei WiFi AX3 с 4-ядерным процессором — 4 990 рублей
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Говорят у Яблока были хорошие роутеры, но я не застал те времена. Пользуюсь асус рт и очень доволен.