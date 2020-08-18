На прошлой неделе у компании Huawei истёк срок действия лицензии, позволяющей её смартфонам, выпущенным до 16 мая 2019 года, получать обновления Android через операторов сотовой связи. Это ставит под вопрос появление апдейтов для многих существующих устройств Huawei и Honor.
В твиттере Huawei появилось разъяснение ситуации. По словам компании, смартфоны с предустановленными сервисами Google, продолжат обновляться и сохранят доступ ко всем гугловским приложениям, включая Play Маркет. Huawei обещает предоставлять пользователям как патчи безопасности, так и обновления операционной системы.
Вероятно, изменится способ дистрибуции апдейтов: операторы сотовой связи в США и некоторых других странах будут исключены из цепочки, а патчи и новые прошивки будут распространяться непосредственно с серверов Huawei. Для смартфонов Huawei и Honor без встроенных сервисов Google ничего не изменится — компания будет обновлять их напрямую, предоставляя пользователям апдейты по Wi-Fi по мере готовности.
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