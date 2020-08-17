По данным из китайской блогосферы, компания Huawei готовит крупное обновление своей платформы HarmonyOS (которая известна в Китае под другим названием — HongMengOS). Эта операционная система в перспективе при дальнейшем ужесточении санкций со стороны США может заменить Android и Windows на устройствах Huawei и Honor.
Обновление HarmonyOS 2.0 будет выпущено для телевизоров, смарт-часов и компьютеров производства Huawei. Кроме того, эта ОС впервые получит совместимость с планшетами. HarmonyOS должна стать основой для экосистемы, объединяющей все устройства Huawei. В настоящее время компания в основном использует чужие операционные системы, поэтому ей сложно обеспечить бесшовное взаимодействие гаджетов друг с другом, а выпуск единой платформы значительно упростил бы эту задачу.
Адаптировать HarmonyOS 2.0 для смартфонов компания пока не планирует, на этих устройства по-прежнему будет использоваться Android (естественно, без сервисов Google).
В скором времени Huawei выпустит несколько компьютеров и ноутбуков, на которых Windows 10 заменена её собственной операционной системой HarmonyOS. Одна из готовящихся к выпуску моделей — флагманский ноутбук Matebook X.
Релиз HarmonyOS 2.0 должен состояться позже в этом году. Huawei также планирует выпустить HMS Core 5.0 — новую версию своих сервисов, в состав которых входит в том числе магазин приложений AppGallery. По словам Huawei, разработка этого обновления заняла более года. В настоящее время у HMS более 700 миллионов пользователей по всему миру, эти сервисы интегрированы более чем в 80 тысяч приложений.
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Зная как могут коммунисты из Китая построить больницу за 10 дней, думаю что их harmony, какая-нибудь 7.0, будет ничем не хуже ios.
Подержал в руках хуавей без сервисов гугл, потыркал , пожамкал, и подумал, зачем эти сервисы гугл вообще нужны