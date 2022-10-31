Huawei уходит с российского рынка

По данным «Известий»
, компания Huawei прекратила поставки устройств в Россию и планирует полностью покинуть российский рынок в ближайшее время. До недавних пор она поставляла сюда смартфоны, планшеты, наушники, телевизоры и другие устройства.
Источники, близкие к сотовым операторам, подтвердили изданию эту информацию. Они также уточнили, что в случае ухода Huawei из России устройства этой компании будут ввозиться в страну методом параллельного импорта. Huawei якобы уже сейчас договаривается с возможными партнёрами об осуществлении таких поставок.
Ранее Huawei закрыла несколько своих монобрендовых магазинов и один из двух интернет-магазинов, а также перевезла часть своих российских сотрудников в Казахстан и Узбекистан. Кроме того, компания разместила объявление о сдаче в аренду в Москве помещения, которое было занято её офисом. Помещение будет сдаваться с 1 февраля 2023 года.