Huawei Санкции

Huawei уходит с российского рынка

Александр


По данным «Известий», компания Huawei прекратила поставки устройств в Россию и планирует полностью покинуть российский рынок в ближайшее время. До недавних пор она поставляла сюда смартфоны, планшеты, наушники, телевизоры и другие устройства.

Источники, близкие к сотовым операторам, подтвердили изданию эту информацию. Они также уточнили, что в случае ухода Huawei из России устройства этой компании будут ввозиться в страну методом параллельного импорта. Huawei якобы уже сейчас договаривается с возможными партнёрами об осуществлении таких поставок.

Ранее Huawei закрыла несколько своих монобрендовых магазинов и один из двух интернет-магазинов, а также перевезла часть своих российских сотрудников в Казахстан и Узбекистан. Кроме того, компания разместила объявление о сдаче в аренду в Москве помещения, которое было занято её офисом. Помещение будет сдаваться с 1 февраля 2023 года.
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Комментарии

–2
Антон Гулидов
В принципе не огорчился, вот если бы наш BQ ушел, то я бы удивился, но они никуда не собираются, им и дома хорошо)
14 минут назад
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