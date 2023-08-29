HUAWEI внезапно выпустила уберфлагман Mate 60 Pro с функцией спутниковых звонков

Фархад
HUAWEI Mate 60 Pro

Компания HUAWEI по-тихому выпустила в Китае новый смартфон Mate 60 Pro с необычным дизайном, тремя дырками в экране и круглым блоком камер на задней панели.

Новинка получила 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и частотой ШИМ 1440 Гц. Экран защищён фирменным небьющимся стеклом Kunlun Glass 2.
HUAWEI Mate 60 Pro
HUAWEI Mate 60 Pro
HUAWEI Mate 60 Pro
HUAWEI Mate 60 Pro
На задней панели HUAWEI Mate 60 Pro расположен круглый модуль с тремя камерами: основной на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1,4–4,0 и оптической стабилизацией изображения (OIS), сверхшириком на 12 Мп и телеобъективом на 48 Мп (OIS) с 3,5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Запатентованная технология XMAGE поддерживает ночной режим, супер макро, профессиональный режим, а также замедленную и многокамерную съёмку с применением искусственного интеллекта. Спереди расположена селфи-камера с разрешением 13 Мп и поддержкой HDR.

За производительность отвечает чипсет HiSilicon Kirin 9000s вкупе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ. Он также поддерживает расширение памяти до 256 ГБ с помощью NM-карты.
HUAWEI Mate 60 Pro
HUAWEI Mate 60 Pro
HUAWEI Mate 60 Pro
HUAWEI Mate 60 Pro
HUAWEI Mate 60 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 88 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку до 20 Вт. Заявленная влагозащита IP68 позволяет погружать смартфон под воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут.

Среди прочих интересных особенностей — поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC-модуль, GPS, порт USB 3.1 Gen 1 и функция спутниковых звонков.

Пока HUAWEI Mate 60 Pro доступен только в Китае по цене 6999 юаней (~$961/~92 000 рублей) за версию на 12/512 ГБ. Стоимость других конфигураций пока не разглашается.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Обзор HUAWEI nova 11 Pro: смартфон в стиле «ГУЧЧИ» для экстравертов
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D16 (2023): рабочая лошадка
Обзор HUAWEI Band 8: внимание к здоровью круглые сутки

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+99
migachevm
автор, а обоину можно такую?)
2 часа назад в 11:35
#
Фархад Усманов
+58
Фархад Усманов migachevm
Это вшитая в новый смартфон картинка. Увы, пока обои Мэйт60 не слили в сеть
час назад в 12:34
#