HUAWEI внезапно выпустила уберфлагман Mate 60 Pro с функцией спутниковых звонков

Компания HUAWEI по-тихому выпустила в Китае новый смартфон Mate 60 Pro с необычным дизайном, тремя дырками в экране и круглым блоком камер на задней панели.
Новинка получила 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и частотой ШИМ 1440 Гц. Экран защищён фирменным небьющимся стеклом Kunlun Glass 2.
За производительность отвечает чипсет HiSilicon Kirin 9000s вкупе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ. Он также поддерживает расширение памяти до 256 ГБ с помощью NM-карты.
Среди прочих интересных особенностей — поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC-модуль, GPS, порт USB 3.1 Gen 1 и функция спутниковых звонков.
Пока HUAWEI Mate 60 Pro доступен только в Китае по цене 6999 юаней (~$961/~92 000 рублей) за версию на 12/512 ГБ. Стоимость других конфигураций пока не разглашается.