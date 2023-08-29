HUAWEI внезапно выпустила уберфлагман Mate 60 Pro с функцией спутниковых звонков

Компания HUAWEI по-тихому выпустила в Китае новый смартфон Mate 60 Pro с необычным дизайном, тремя дырками в экране и круглым блоком камер на задней панели.Новинка получила 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и частотой ШИМ 1440 Гц. Экран защищён фирменным небьющимся стеклом Kunlun Glass 2.На задней панели HUAWEI Mate 60 Pro расположен круглый модуль с тремя камерами: основной на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1,4–4,0 и оптической стабилизацией изображения (OIS), сверхшириком на 12 Мп и телеобъективом на 48 Мп (OIS) с 3,5-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Запатентованная технология XMAGE поддерживает ночной режим, супер макро, профессиональный режим, а также замедленную и многокамерную съёмку с применением искусственного интеллекта. Спереди расположена селфи-камера с разрешением 13 Мп и поддержкой HDR.За производительность отвечает чипсет HiSilicon Kirin 9000s вкупе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ. Он также поддерживает расширение памяти до 256 ГБ с помощью NM-карты.HUAWEI Mate 60 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 88 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и реверсивную беспроводную зарядку до 20 Вт. Заявленная влагозащита IP68 позволяет погружать смартфон под воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут.Среди прочих интересных особенностей — поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC-модуль, GPS, порт USB 3.1 Gen 1 и функция спутниковых звонков.Пока HUAWEI Mate 60 Pro доступен только в Китае по цене 6999 юаней (~$961/~92 000 рублей) за версию на 12/512 ГБ. Стоимость других конфигураций пока не разглашается.