Обзор HUAWEI nova 11 Pro: смартфон в стиле «ГУЧЧИ» для экстравертов

Модельный ряд смартфонов nova изначально рассчитан на молодую аудиторию, которая предпочитает не переплачивать за флагманы, но при этом ценит устройства без компромиссов со сбалансированным набором характеристик. В этом году HUAWEI меняет правила игры и добавляет в успешную формулу серии имиджевую составляющую. Эти нововведения, несомненно, идут модельному ряду на пользу. Мы протестировали HUAWEI nova 11 Pro и готовы поделиться, почему цвет настроения — зеленый.
Комплектация и дизайнС комплектацией, как это обычно бывает у HUAWEI — полный порядок. В коробке вместе со смартфоном: прозрачный силиконовый чехол, провод USB-С, адаптер питания мощностью (!) 100 Вт (таким можно и ноутбук без проблем подзарядить), инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.
HUAWEI nova 11 Pro доступен в двух расцветках — черный и зеленый. Первая — наиболее подходящий вариант для консервативных пользователей, поскольку смотрится довольно лаконично и сдержано. Наш выбор и звезда модельного ряда 2023 года — зеленый.
В период с 2020 по 2023 производители буквально сговорились и выпускают смартфоны в скромных расцветках. Как правило, это пастельные тона привычных оттенков, среди которых черный, розовый, фиолетовый и т.д. Как же радуется глаз, когда появляется что-то яркое.
Зеленый цвет HUAWEI nova 11 Pro — это не какой-то там невыразительный темный оттенок или еще того хуже — хаки. Расцветка получилась яркой и сочной. Она источает уверенность владельца и его оптимистичный взгляд на жизнь. Обратите внимание на зеленый HUAWEI nova 11 Pro, если вам надоели серые будни, и вы очень быстро начнете привыкать к тому, что ваш гаджет притягивает любопытные взгляды и неподдельный интерес окружающих.
Спинка смартфона выполнена из экокожи. Материал получился тактильно очень приятным и устойчивым к загрязнению. На задней панели тиснением по всему периметру нанесен логотип модельного ряда. Выглядит это решение словно дань уважения сумкам от дорогих люксовых брендов.
В верхнем левом углу расположилась площадка основной камеры. Её силуэт унаследован от предшественника. Именно так создаются фирменные визитные карточки и преемственность в дизайне, которые позволяют оригиналу выделяться среди многочисленных копий.
Рамка — металлическая. Она окрашена в тон задней панели. Таким образом дизайн устройства воспринимается органичным и продуманным.
На верхнем торце разместились отверстия дополнительных динамика и микрофона. Все физические элементы управления производитель разместил на правой грани. Кнопки нажимаются с приятной упругостью и обладают в меру коротким ходом со щелчком. На нижнем торце слева направо — слот сим-карты, микрофон, порт USB-С и отверстия основного динамика. Модель получила степень водозащиты IPX2.
ЭкранHUAWEI nova 11 Pro оснащается большим 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2652×1200 и частотой обновления 120 Гц. Дисплей топовый, на таком приятно просматривать контент и играть в игры. Картинка получается плавной и хорошо детализированной.
Углы экрана загнуты по бокам, а в левом верхнем углу имеется отверстие двойной селфи-камеры. Дисплей защищает прочное стекло Kunlun. Это фирменная разработка HUAWEI, которая используется во флагманских моделях серии P. Прочность стекла подтверждена 5-звездочным сертификатом швейцарской компании SGS.
Цветопередача получается естественной, поскольку у экрана широкий цветовой охват P3. Впрочем, есть возможность настраивать этот параметр под свои индивидуальные предпочтения с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры.
При тусклом освещении затемнение экрана оптимизируется (ШИМ-затемнение 1440 Гц), обеспечивая наиболее четкое отображение и, снижая нагрузку на зрение. Это позволяет снизить уровень усталости глаз при взаимодействии со смартфоном в темное время суток. Помимо этого режима (Снижение мерцания), в настройках также имеется функция фильтрации синего света. Её можно активировать по расписанию и задать вручную интенсивность.
ПроизводительностьHUAWEI nova 11 Pro работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Этот чип хорошо зарекомендовал себя в предфлагманском сегменте, благодаря высокой производительности и сбалансированному энергопотреблению, а еще он относительно «холодный».
В смартфоне установлен накопитель на 256 ГБ. Емкость оперативной памяти составляет 8 ГБ. Мы традиционно протестировали устройство в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.
Также мы протестировали смартфон в самых популярных играх. PUBG Mobile и Wild Rift запускаются и работают на максималках. Гаджет удерживает высокий уровень производительности без перегрева даже на протяжении длительных игровых сессий.
Плавный и стабильный игровой процесс обеспечивает следующий набор функций:
- AI Scheduling 3.0 — автоматически в режиме реального времени распознает игровую сцену и настраивает количество отображаемых кадров, повышая плавность изображения и эффективность энергопотребления
- Touch Turbo 3.0 — обеспечивает низкую задержку отклика на касания
- GPU Turbo 3.0 — обеспечивает стабильную работу игр и снижает энергопотребление
- Disk Turbo — автоматически определяет редко используемые приложения и сжимает их, позволяя освободить память смартфон
Из коробки смартфон работает на EMUI 13. Мы уже неоднократно рассказывали об этой оболочке. Если вкратце, у неё шустрый и визуально приятный интерфейс. Приложения запускаются быстро и все анимации при этом плавные. Есть расширенные функции многозадочности, позволяющие запускать на экране одновременно несколько приложений. Таким образом удобно, например, просматривать новости и одновременно отвечать в мессенджерах.
Для загрузки и установки софта используется магазин AppGallery. В его каталоге доступен инструмент Gbox от стороннего разработчика, позволяющий устанавливать Google-сервисы, такие как YouTube, Google Карты, Gmail и другие. Также пользователям доступны все самые популярные приложения, в том числе WhatsApp, Zoom и Twitch. Каталог AppGallery предлагает более 1 млн игр и программ. Есть возможность совершать покупки внутри приложений. Доступна оплата российскими банковскими картами – MasterCard, Visa, «Мир», а также со счёта мобильного телефона и вашего QIWI Кошелька.
КамераВ качестве основной камеры HUAWEI nova 11 Pro получил систему из трех датчиков, в которую вошли:
- Основной — Ultra Vision на 50 МП со светосилой f/1.9
- Ультраширик с возможностью съемки макро на 8 МП и f/2.2
- Лазерный сенсор для улучшенной автофокусировки
- 10-канальный датчик цветовой температуры
В камере HUAWEI nova 11 Pro используется новая технология XD Portrait. Она позволяет делать качественные портреты при слабом освещении, повышая яркость, расширяя динамический диапазон и повышая уровень детализации.
Во время тестирования смартфона появилось ощущение, как будто в HUAWEI прислушались к моему нытью в обзорах P60 Pro и Mate X3, добавив в приложение камеры кнопку быстрого перехода к 2-кратному зуму. Во время съемки очень часто использую этот режим. Конкретно в HUAWEI nova 11 Pro эквивалент увеличения x2 — фокусное расстояние 50 мм. Такие объективы зачастую применяются для портретов, поскольку позволяют получить картинку с минимальными перспективными искажениями.
HUAWEI nova 11 Pro в качестве системы фронтальной камеры оснащается системой из двух датчиков:
- Ультраширик на 60 МП с автофокусом, светосилой f/2.4 и углом обзора 100°
- Портретник на 8 МП с f/2.2
Фронтальная камера, как и основная, умеет записывать видео в 4K-разрешении с 30 FPS и Full HD с 60 FPS.
АвтономностьЗа автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт. Полностью заряженный смартфон вписывается в повседневный сценарий с подзарядкой 1 раз в сутки.
Комплектный адаптер питания позволяет зарядить батарею от 0 до 60% всего за 10 минут, а для полного заряда устройству необходимо 20 минут.