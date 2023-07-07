Обзор HUAWEI nova 11 Pro: смартфон в стиле «ГУЧЧИ» для экстравертов

Комплектация и дизайн

Экран

Производительность

AI Scheduling 3.0 — автоматически в режиме реального времени распознает игровую сцену и настраивает количество отображаемых кадров, повышая плавность изображения и эффективность энергопотребления

Touch Turbo 3.0 — обеспечивает низкую задержку отклика на касания

GPU Turbo 3.0 — обеспечивает стабильную работу игр и снижает энергопотребление

Disk Turbo — автоматически определяет редко используемые приложения и сжимает их, позволяя освободить память смартфон

Камера

Основной — Ultra Vision на 50 МП со светосилой f/1.9

Ультраширик с возможностью съемки макро на 8 МП и f/2.2

Лазерный сенсор для улучшенной автофокусировки

10-канальный датчик цветовой температуры

Ультраширик на 60 МП с автофокусом, светосилой f/2.4 и углом обзора 100°

Портретник на 8 МП с f/2.2

Автономность

Впечатления

Модельный ряд смартфонов nova изначально рассчитан на молодую аудиторию, которая предпочитает не переплачивать за флагманы, но при этом ценит устройства без компромиссов со сбалансированным набором характеристик. В этом году HUAWEI меняет правила игры и добавляет в успешную формулу серии имиджевую составляющую. Эти нововведения, несомненно, идут модельному ряду на пользу. Мы протестировали HUAWEI nova 11 Pro и готовы поделиться, почему цвет настроения — зеленый.С комплектацией, как это обычно бывает у HUAWEI — полный порядок. В коробке вместе со смартфоном: прозрачный силиконовый чехол, провод USB-С, адаптер питания мощностью (!) 100 Вт (таким можно и ноутбук без проблем подзарядить), инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация.HUAWEI nova 11 Pro доступен в двух расцветках — черный и зеленый. Первая — наиболее подходящий вариант для консервативных пользователей, поскольку смотрится довольно лаконично и сдержано. Наш выбор и звезда модельного ряда 2023 года — зеленый.В период с 2020 по 2023 производители буквально сговорились и выпускают смартфоны в скромных расцветках. Как правило, это пастельные тона привычных оттенков, среди которых черный, розовый, фиолетовый и т.д. Как же радуется глаз, когда появляется что-то яркое.Зеленый цвет HUAWEI nova 11 Pro — это не какой-то там невыразительный темный оттенок или еще того хуже — хаки. Расцветка получилась яркой и сочной. Она источает уверенность владельца и его оптимистичный взгляд на жизнь. Обратите внимание на зеленый HUAWEI nova 11 Pro, если вам надоели серые будни, и вы очень быстро начнете привыкать к тому, что ваш гаджет притягивает любопытные взгляды и неподдельный интерес окружающих.Спинка смартфона выполнена из экокожи. Материал получился тактильно очень приятным и устойчивым к загрязнению. На задней панели тиснением по всему периметру нанесен логотип модельного ряда. Выглядит это решение словно дань уважения сумкам от дорогих люксовых брендов.В верхнем левом углу расположилась площадка основной камеры. Её силуэт унаследован от предшественника. Именно так создаются фирменные визитные карточки и преемственность в дизайне, которые позволяют оригиналу выделяться среди многочисленных копий.Рамка — металлическая. Она окрашена в тон задней панели. Таким образом дизайн устройства воспринимается органичным и продуманным.На верхнем торце разместились отверстия дополнительных динамика и микрофона. Все физические элементы управления производитель разместил на правой грани. Кнопки нажимаются с приятной упругостью и обладают в меру коротким ходом со щелчком. На нижнем торце слева направо — слот сим-карты, микрофон, порт USB-С и отверстия основного динамика. Модель получила степень водозащиты IPX2.HUAWEI nova 11 Pro производит впечатление устройства из предфлагманского сегмента. Смартфону идет на пользу хорошее сочетание приятных материалов, качественной сборки и продуманного до мелочей дизайна.HUAWEI nova 11 Pro оснащается большим 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2652×1200 и частотой обновления 120 Гц. Дисплей топовый, на таком приятно просматривать контент и играть в игры. Картинка получается плавной и хорошо детализированной.Углы экрана загнуты по бокам, а в левом верхнем углу имеется отверстие двойной селфи-камеры. Дисплей защищает прочное стекло Kunlun. Это фирменная разработка HUAWEI, которая используется во флагманских моделях серии P. Прочность стекла подтверждена 5-звездочным сертификатом швейцарской компании SGS.Цветопередача получается естественной, поскольку у экрана широкий цветовой охват P3. Впрочем, есть возможность настраивать этот параметр под свои индивидуальные предпочтения с помощью предустановок и шкалы цветовой температуры.При тусклом освещении затемнение экрана оптимизируется (ШИМ-затемнение 1440 Гц), обеспечивая наиболее четкое отображение и, снижая нагрузку на зрение. Это позволяет снизить уровень усталости глаз при взаимодействии со смартфоном в темное время суток. Помимо этого режима (Снижение мерцания), в настройках также имеется функция фильтрации синего света. Её можно активировать по расписанию и задать вручную интенсивность.HUAWEI nova 11 Pro работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Этот чип хорошо зарекомендовал себя в предфлагманском сегменте, благодаря высокой производительности и сбалансированному энергопотреблению, а еще он относительно «холодный».В смартфоне установлен накопитель на 256 ГБ. Емкость оперативной памяти составляет 8 ГБ. Мы традиционно протестировали устройство в бенчмарках AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.Также мы протестировали смартфон в самых популярных играх. PUBG Mobile и Wild Rift запускаются и работают на максималках. Гаджет удерживает высокий уровень производительности без перегрева даже на протяжении длительных игровых сессий.Плавный и стабильный игровой процесс обеспечивает следующий набор функций:Из коробки смартфон работает на EMUI 13. Мы уже неоднократно рассказывали об этой оболочке. Если вкратце, у неё шустрый и визуально приятный интерфейс. Приложения запускаются быстро и все анимации при этом плавные. Есть расширенные функции многозадочности, позволяющие запускать на экране одновременно несколько приложений. Таким образом удобно, например, просматривать новости и одновременно отвечать в мессенджерах.Для загрузки и установки софта используется магазин AppGallery. В его каталоге доступен инструмент Gbox от стороннего разработчика, позволяющий устанавливать Google-сервисы, такие как YouTube, Google Карты, Gmail и другие. Также пользователям доступны все самые популярные приложения, в том числе WhatsApp, Zoom и Twitch. Каталог AppGallery предлагает более 1 млн игр и программ. Есть возможность совершать покупки внутри приложений. Доступна оплата российскими банковскими картами – MasterCard, Visa, «Мир», а также со счёта мобильного телефона и вашего QIWI Кошелька.В качестве основной камеры HUAWEI nova 11 Pro получил систему из трех датчиков, в которую вошли:В камере HUAWEI nova 11 Pro используется новая технология XD Portrait. Она позволяет делать качественные портреты при слабом освещении, повышая яркость, расширяя динамический диапазон и повышая уровень детализации.Во время тестирования смартфона появилось ощущение, как будто в HUAWEI прислушались к моему нытью в обзорах P60 Pro и Mate X3, добавив в приложение камеры кнопку быстрого перехода к 2-кратному зуму. Во время съемки очень часто использую этот режим. Конкретно в HUAWEI nova 11 Pro эквивалент увеличения x2 — фокусное расстояние 50 мм. Такие объективы зачастую применяются для портретов, поскольку позволяют получить картинку с минимальными перспективными искажениями.Основная камера позволяет записывать видео в 4K-разрешении с 30 FPS. Наиболее плавные видео с 60 кадрами в секунду можно записывать в разрешении 1080p. Качество записываемого видео получается среднего уровня.HUAWEI nova 11 Pro в качестве системы фронтальной камеры оснащается системой из двух датчиков:Фронталка очень быстро и цепко самостоятельно фокусируется на глазах. Селфи получаются хорошо детализированными по всей области кадра. Также стоит отметить довольно широкий динамический диапазон и естественную цветопередачу.Фронтальная камера, как и основная, умеет записывать видео в 4K-разрешении с 30 FPS и Full HD с 60 FPS.За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт. Полностью заряженный смартфон вписывается в повседневный сценарий с подзарядкой 1 раз в сутки.Комплектный адаптер питания позволяет зарядить батарею от 0 до 60% всего за 10 минут, а для полного заряда устройству необходимо 20 минут.Стоимость HUAWEI nova 11 Pro составляет 49 999 рублей. Это представитель предфлагманского сегмента, который выделяется среди конкурентов яркими и смелыми дизайнерскими решениями. В число преимуществ смартфона записываем: большой AMOLED-экран с прочным стеклом Kunlun, достойный запас производительности и качественные камеры.