Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D16 (2023): рабочая лошадка

HUAWEI MateBook D16 представитель категории офисных ноутбуков. Это рабочие лошадки со сбалансированным набором характеристик, которые, как правило, отличаются в первую очередь достойным запасом производительности и удобными устройствами ввода. Мы опробовали ноутбук в деле и готовы поделиться своими впечатлениями.
Комплектация и дизайнКомплект поставки HUAWEI MateBook D16 (2023) вполне стандартный. В коробку вместе с ноутбуком производитель положил адаптер питания мощностью 65 Вт, провод USB-С и документацию.
Как и подобает рабочему инструменту, HUAWEI MateBook D16 (2023) получил лаконичный и утилитарный дизайн без каких-либо излишеств — всё строго и по делу. Ноутбук доступен в цвете «Космический серый». На крышке нанесен логотип бренда.
На левом торце расположились два порта USB-C, HDMI и 3,5 мм разъем для подключения проводных гарнитур. На правом — два USB-A. Запас портов оптимален — во всяком случае их нехватки во время тестирования не возникло.
Основная особенность дизайна HUAWEI MateBook D16 (2023) заключается в эргономике, поскольку это буквально 16-дюймовый ноутбук в форм-факторе 15,6-дюймовых устройств. Всё благодаря очень тонким рамкам вокруг экрана и компактному дизайну. Толщина корпуса составляет всего 18,4 мм при весе 1,7 кг.
ЭкранКак упоминалось выше, HUAWEI MateBook D16 (2023) оснащается 16-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200, плотностью пикселей 141 PPI, соотношением сторон 16:10 и контрастностью 1200:1. Полезная площадь дисплея — 90%. С экраном такого размера комфортно работать в повседневном сценарии без внешнего монитора.
Показатель максимальной яркости составляет 300 нит. На деле этого достаточно для использования в помещении и на улице, но не в условиях под прямым ярким солнцем. Также отметим хорошие углы обзора — изображение остается без искажений даже при сильных наклонах.
Экран получил 100-процентный охват цветового спектра sRGB. Цветопередача естественная и приятная. Хорошо подходит для редактирования фотографий.
Дисплей защищает зрение от вредного синего света (есть сертификат TÜV Rheinland) и от мерцания (затемнение DC dimming). Таким образом снижается нагрузка на глаза во время длительной работы.
Устройства вводаHUAWEI MateBook D16 (2023) оснащается полноценной клавиатурой с цифровым блоком — это удобно для пользователей, которые много работают с числами. Скорость ввода значительно увеличивается. Отметим, что полноразмерная клавиатура нечасто встречается в моделях из аналогичного форм-фактора. В правом верхнем углу над клавиатурой разместилась клавиша питания со встроенным сканером отпечатка пальца — сенсор срабатывает быстро и без нареканий.
Ход клавиш достаточно короткий и тихий. Размер кнопок основной клавиатуры оптимален — на скорость набора не влияет. Клавиши цифрового блока немного уже по сравнению с основными, но это не сказывается на удобстве ввода чисел.
Прямо под клавиатурой разместился тачпад. Он слегка смещен в левую сторону, но располагается по центру относительно основного блока клавиатуры. Поверхность тачпада — матовая. По ней довольно хорошо скользят пальцы, не оставляя следов.
ПроизводительностьНаш тестовый HUAWEI MateBook D16 (2023) работает на базе процессора 13-го поколения Intel® Core i9-13900H. Также в устройстве установлено 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и SSD на 1 ТБ. Мы протестировали устройство в бенчмарках CrystalDiskMark (скорость накопителя), Geekbench (производительность CPU и GPU) и Cinebench (производительность CPU). С результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.
В конструкции HUAWEI MateBook D16 (2023) используется антенна Metaline. В ней применяется искусственный материал с особой структурой, в числе характеристик которой отрицательный показатель преломления. Это позволяет улучшать работу антенны. По словам производителя, Metaline повышает эффективность преобразования сигнала на 56%, обеспечивая стабильное сетевое соединение в сложных условиях. Скорость загрузки файлов быстрее на 34,2% по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Этот прирост ощутим даже если между роутером и ноутбуком находятся две стены.
В связи с изменениями формата работы и перехода многих сотрудников на удаленный режим ноутбук стал заменять работникам целый офис. Поэтому стали особенно актуальными вопросы корректной работы аудио и видео в рабочих ноутбуках. В программном обеспечении помимо привычного набора интеллектуальных и экосистемных функций, о которых мы подробно рассказывали в отдельном обзоре «Суперустройства» добавились разные функции «Умной видеоконференции»:
- Ноутбук оснащен 4 микрофонами — они расположены с каждой стороны корпуса и позволяют захватывать голос на расстоянии до 5 метров и камерой с разрешением 1080p на базе ИИ и углом обзора 88°
- Система шумоподавления — работает на базе ИИ, убирает эхо и снижает уровень фонового шума
- Технология усиления голоса — работает с наушниками, усиливая голос собеседника и устраняет шумы
- Следящая камера FollowCam удержит вас в кадре, а изображение будет четким
- Виртуальный фон — позволяет пользователям устанавливать различные фоны в приложениях для видеовызовов. С помощью этой функции можно скрыть беспорядок на заднем плане или отвлекающие детали
Батарея и адаптер питанияЗа автономную работу отвечает батарея ёмкостью 60 Вт·ч.
Напомним, в комплекте с ноутбуком идет адаптер питания мощностью 65 Вт. Это очень компактное устройство, которое внешне практически не отличается от смартфонного. Такую зарядку удобно носить с собой — легкая и не займет много места в рюкзаке или сумке.
Технические характеристики
- Процессор (в нашей тестовой конфигурации): Intel® Core™ i9-13900H 13-го поколения
- Экран: 16 дюймов, 1920×1200, 141 PPI, 16:10, 100% sRGB, 300 нит
- ОЗУ: 16 ГБ, LPDDR4x
- Накопитель: 1 ТБ
- Веб-камера: 1080p
- Аккумулятор: 60 Вт·ч
- Габариты: 356,7 × 248,7 × 18,4 мм
- Вес: 1,7 кг
Впечатления
HUAWEI MateBook D16 (2023) — универсальный рабочий инструмент. Он отлично подойдет для работы в офисных пакетах, а также в графике на базовом уровне. В преимущества устройства записываем приятный лаконичный дизайн, большой экран, актуальный процессор, полноценную клавиатуру с цифровым блоком и достойный набор интеллектуальных функций, которые максимально раскрываются в цепочке с другими устройствами бренда.