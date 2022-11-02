Huawei выпустила «дешёвую» раскладушку Pocket S

8/128 ГБ — 5988 юаней (~51 500 рублей).

8/256 ГБ — 6488 юаней (~55 500 рублей).

8/512 ГБ — 7488 юаней (~64 000 рублей).

Новинка получила гибкий 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2790x1188 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации сенсора 300 Гц и вырезом под селфи-камеру на 10,7 Мп.На задней стороне расположен дополнительный круглый OLED-экран с диагональю 1,04 дюйма, разрешением 340x340 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Помимо небольшого дисплея, на крышке есть две камеры — основная на 40 Мп с технологией True-Chroma и сверхширокоугольная на 13 Мп.Производитель позиционирует модель Pocket S преемником прошлогоднего флагмана P50 Pocket, но по более доступной цене. Новинка оценена на 2500 юаней (~21 000 рублей) дешевле.Huawei Pocket S оснащён субфлагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G 4G и 8 ГБ оперативной памяти. Среди прочих особенностей девайса — графеновый теплопроводный слой для охлаждения, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и HarmonyOS 3.Huawei Pocket S уже доступен для предзаказа в Китае по следующим ценам:Первые покупатели получат свои устройства уже 10 ноября. К сожалению, дата выхода на глобальный рынок пока не объявлена.