Huawei

Huawei нагло скопировала дизайн iPhone 14 Pro Max в своей бюджетной новинке

Фархад

Huawei Nova Y61

Компания Huawei представила новый смартфон Nova Y61 с огромным экраном, большим аккумулятором и дизайном в стиле последних трёх поколений флагманских iPhone Pro.

Новинка получила 6,52-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, стандартной частотой обновления 60 Гц и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 5 Мп. На задней панели расположен блок с тремя модулями: основным на 50 Мп, макрообъективом на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп.

Девайс предлагает пластиковый корпус с плоскими гранями и поставляется в трёх цветах: сапфировый синий, мятно-зелёный и полуночный чёрный.

Huawei Nova Y61

Huawei Nova Y61 работает на безымянном восьмядерном чипсете, которым предположительно является MediaTek Helio P35. Как и в других устройствах бренда, в смартфоне отсутствуют сервисы Google.

Среди прочих особенностей новинки — 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, NFC-модуль, Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъём для наушников, порт USB Type-C и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт.

Nova Y61 уже продаётся в некоторых странах по цене ~$200 за базовую версию. Глобальные продажи стартуют 1 ноября.

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Источник:
GizmoChina
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