





Компания Huawei обновила глобальные версии смартфонов Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X. Устройства получили обновление до оболочки EMUI 11 на месяц раньше запланированного срока.Апдейт EMUI 11 уже доступен указанным моделям. Проверить его наличие можно в системных настройках, но даже если это не сделать, через какое-то время смартфон сам обнаружит и установит его. Обновление скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением приложений, пользовательских файлов и настроек.EMUI 11 добавляет смартфонам улучшенный интерфейс с новыми эффектами анимации, дополнительные темы для Always-on-Display, эффекты графического интерфейса, усовершенствованные жесты управления, обновлённое звуковое оформление, доработанный многооконный режим «Мультискрин» с поддержкой мыши и клавиатуры, а также свежий патч безопасности. После установки этого обновления смартфонам обеспечена более плавная и безопасная работа.