







Intel Core i5-1021U 8 ГБ + 512 ГБ — 1156 долларов

Intel Core i5-1021U 16 ГБ + 512 ГБ — 1300 долларов

Intel Core i7-1051U 16 ГБ + 512 ГБ — 1445 долларов







Huawei запустила продажи MateBook X 2020 в Китае. Это первый Windows-ноутбук с чувствительным к силе нажатия трекпадом. Новинка оснащается 13-дюймовым 3K-дисплеем (3000 x 2000) с 90-процентным соотношением экрана к корпусу, цветовой гаммой sRGB 100%, контрастностью 1500: 1 и углом обзора 178°.Под капотом у MateBook X 2020 процессор Intel Core i7-10510U 10-го поколения в сочетании с оперативной памятью LPDDR3 объемом до 16 ГБ (2133 МГц) и твердотельным накопителем NVMe емкостью 512 ГБ. Корпус ноутбука изготовлен из магниево-алюминиевого сплава и весит всего около 1 кг. Его габариты составляют 284,4 x 206,7 x 13,6 мм. В нём используется безвентиляторная система отвода тепла.Чувствительный к нажатиям трекпад получил название Free Touch. Он способен распознавать различные уровни силы нажатия и обеспечивает обратную связь с помощью вибрации.Среди остальных особенностей этого ноутбука: 4 динамика, 2 микрофона, выезжающая камера, клавиатура с подсветкой, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 2 порта USB-C, разъем для наушников 3,5 мм, аккумулятор 42 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.Новинка доступна в четырех цветах: Frost Silver, Interstellar Blue, Green Mountain Daisy и Cherry Blossom. На MateBook X 2020 можно оформить предзаказ с 19 августа, а в продажу он поступит 24 августа в Китае. О выходе на другие рынки объявят позднее.