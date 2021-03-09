Huawei

По данным Digital Chat Station, компания Huawei планирует выпустить новую линейку телевизоров Huawei A. Их отличительной особенностью станет то, что они работают с операционной системой HarmonyOS и могут тесно взаимодействовать с другими гаджетами Huawei (в том числе с новым флагманским смартфоном Huawei P50, когда он выйдет).

Известно, что одна из моделей будет оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840×2160 пикселей). Его OLED-матрица обладает антибликовым покрытием, защитой от излучения в синей части спектра и расширенной цветовой гаммой.

Главной особенностью этого телевизора станет наличие сенсорного экрана с поддержкой распознавания до 20 одновременных нажатий. Сложно придумать применение такому устройству дома, поэтому можно предположить, что оно будет предназначено для выставок, презентаций или будет использоваться в магазинах в качестве виртуальной витрины.


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