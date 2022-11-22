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Hyperkin перевыпустит геймпад от Xbox 360 для Xbox Series X и ПК

Фархад

Hyperkin Xenon 2

Американский производитель геймерских аксессуаров Hyperkin анонсировал новый геймпад «Xenon» в дизайне культового контроллера Xbox 360.

Xenon является отсылкой к кодовому названию консоли Xbox 360 и процессору IBM PowerPC.

Hyperkin Xenon

Контроллер почти полностью сохранил дизайн семнадцатилетней давности, но получил несколько современных фишек, включая съёмный кабель USB-C и разъём для наушников. Он также оснащён кнопками «Меню», «Просмотр» и «Поделиться», что позволяет его комфортно использовать с Xbox Series X/S.

Кроме того, новый геймпад Hyperkin также будет работать с ПК под управлением Windows 10 и Windows 11, но только по проводному подключению. Также известно, что Xenon выйдет в белом, чёрном, розовом и красном цветах.

Hyperkin Xenon 3

К сожалению, стоимость и дата начала продаж пока не разглашаются.

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Источник:
Engadget
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