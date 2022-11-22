Hyperkin перевыпустит геймпад от Xbox 360 для Xbox Series X и ПК

Американский производитель геймерских аксессуаров Hyperkin анонсировал новый геймпад «Xenon» в дизайне культового контроллера Xbox 360.Xenon является отсылкой к кодовому названию консоли Xbox 360 и процессору IBM PowerPC.Контроллер почти полностью сохранил дизайн семнадцатилетней давности, но получил несколько современных фишек, включая съёмный кабель USB-C и разъём для наушников. Он также оснащён кнопками «Меню», «Просмотр» и «Поделиться», что позволяет его комфортно использовать с Xbox Series X/S.Кроме того, новый геймпад Hyperkin также будет работать с ПК под управлением Windows 10 и Windows 11, но только по проводному подключению. Также известно, что Xenon выйдет в белом, чёрном, розовом и красном цветах.К сожалению, стоимость и дата начала продаж пока не разглашаются.