IKEA и Sonos представили «умный» светильник-саундбар

Гаджет можно подключить к умному дому или использовать в качестве аудиосистемы для домашнего кинотеатра.О новинке рассказал зарубежный сайт The Verge. Устройство получило название Symfonisk и держится на трех длинных ножках. Высота рассчитана так, чтобы звук оптимально рассеивался по комнате и был максимально объемным. Управление осуществляется с панели на светильнике или при помощи приложения умный дом от IKEA.Основной абажур, расположенный над колонкой, выполнен из бамбука, но, как заявляет производитель, в комплекте есть еще несколько сменных вариантов из разных материалов, отличающихся по текстуре.Ожидается, что новинка поступит на рынок в январе 2023 года по цене $260.