IKEA и Sonos представили «умный» светильник-саундбар
Артем Фунтиков —
Гаджет можно подключить к умному дому или использовать в качестве аудиосистемы для домашнего кинотеатра.
О новинке рассказал зарубежный сайт The Verge. Устройство получило название Symfonisk и держится на трех длинных ножках. Высота рассчитана так, чтобы звук оптимально рассеивался по комнате и был максимально объемным. Управление осуществляется с панели на светильнике или при помощи приложения умный дом от IKEA.
Основной абажур, расположенный над колонкой, выполнен из бамбука, но, как заявляет производитель, в комплекте есть еще несколько сменных вариантов из разных материалов, отличающихся по текстуре.
Ожидается, что новинка поступит на рынок в январе 2023 года по цене $260.
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