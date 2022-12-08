Google Pixel Fold

Так может выглядеть лучший складной смартфон 2023 года

Фархад

Pixel Fold

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился высококачественными рендерами будущего складного смартфона Google Pixel Fold. Новые изображения раскрывают некоторые интересные особенности девайса, о которых не было известно ранее.

Pixel Fold

По данным инсайдера, первый складной Pixel будет больше похож на Oppo Find N, чем на Samsung Galaxy Z Fold. Гаджет получит 5,79-дюймовый внешний дисплей с вырезом под селфи-камеру по центру и 7,69-дюймовый гибкий экран Samsung UTG с фронталкой в правой части.

Кроме того, источник раскрыл габариты устройства — они составят 158,7x139,7x5,7 мм в раскрытом виде.

Pixel Fold

Судя по изображениям, блок камер на задней панели будет таким же, как в Pixel 7 Pro, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в кнопку питания на правой боковой грани.

По слухам, Pixel Fold получит чип Google Tensor G2, 12 ГБ оперативной памяти, Android 13 из коробки и ценник в $1799. Предположительно компания представит его на мероприятии I/O 2023 в мае следующего года.

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Источник:
MacRumors
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