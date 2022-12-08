Так может выглядеть лучший складной смартфон 2023 года

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился высококачественными рендерами будущего складного смартфона Google Pixel Fold. Новые изображения раскрывают некоторые интересные особенности девайса, о которых не было известно ранее.По данным инсайдера, первый складной Pixel будет больше похож на Oppo Find N, чем на Samsung Galaxy Z Fold. Гаджет получит 5,79-дюймовый внешний дисплей с вырезом под селфи-камеру по центру и 7,69-дюймовый гибкий экран Samsung UTG с фронталкой в правой части.Кроме того, источник раскрыл габариты устройства — они составят 158,7x139,7x5,7 мм в раскрытом виде.Судя по изображениям, блок камер на задней панели будет таким же, как в Pixel 7 Pro, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в кнопку питания на правой боковой грани.По слухам, Pixel Fold получит чип Google Tensor G2, 12 ГБ оперативной памяти, Android 13 из коробки и ценник в $1799. Предположительно компания представит его на мероприятии I/O 2023 в мае следующего года.