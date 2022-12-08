Представлен флагман iQOO 11 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 2, экраном 144 Гц и сверхбыстрой зарядкой на 200 Вт

iQOO 11 Pro — 8/256 ГБ — 4999 юаней ($720);

iQOO 11 Pro — 12/256 ГБ — 5499 юаней ($790);

iQOO 11 Pro — 16/512 ГБ — 5999 юаней ($865);

iQOO 11 — 8/256 ГБ — 4099 юаней ($590);

iQOO 11 — 12/256 ГБ — 4399 юаней ($635);

iQOO 11 — 16/256 ГБ — 4699 юаней ($675);

iQOO 11 — 16/512 ГБ — 4999 юаней ($720).

Китайский производитель гаджетов Vivo представил два новых флагмана — iQOO 11 и iQOO 11 Pro с топовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, сверхбыстрой памятью UFS 4.0 и поддержкой мощнейшей зарядки на 200 Вт.Обе модели получили 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей (Samsung E6) с разрешением QHD+ (1440x3200 пикселей), частотой обновления до 144 Гц, поддержкой HDR10+ и селфи-камерой на 16 Мп. Однако в Pro-версии установлен изогнутый экран, а в обычной — плоский.Устройства серии iQOO 11 также могут похвастаться новым чипом V2, который использует высокую частоту кадров для повышения производительности игр.Мозгом девайсов выступает новейший 4-нм чипсет Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 8/12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем нового поколения UFS 4.0 на 256/512 ГБ.Vivo также оснастила телефоны системой охлаждения Vapor Chamber с паровой камерой из штампованной нержавеющей стали площадью 4013 мм2.Одним из существенных различий в этих устройствах являются камеры: iQOO 11 оснащён основной камерой на 50 Мп с сенсором Samsung GN5, телевиком на 13 Мп с 3-кратным зумом и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп, а модель iQOO 11 Pro получила основной сенсор Sony IMX866 на 50 Мп, сверхширик на 50 Мп с углом обзора 150° и телефото на 13 Мп с 3-кратным оптическим зумом.Обе новинки предлагают режимы Pure Night View и 4K Super Night Video для съёмки фото и видео без шумов в условиях низкой освещённости.Среди прочих особенностей iQOO 11 — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. В iQOO 11 Pro установлена батарея на 4700 мАч, которая поддерживает проводную зарядку до 200 Вт и беспроводную до 50 Вт.Серия iQOO 11 уже поступит в продажу в Китае с 12 декабря по следующим ценам:Глобальный релиз новых флагманов от суббренда Vivo состоится в начале 2023 года.