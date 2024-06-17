Илон Маск рассказал, чем можно заменить смартфоны

Американский миллиардер Илон Маск спросил своих подписчиков в принадлежащей ему соцсети X, готовы ли они установить в свои головы чип Neuralink. По его мнению, за этим будущее.В настоящее время чип Neuralink предназначен для людей с нарушениями двигатального аппарата — он помогает им силой мысли управлять компьютером. В перспективе его можно будет использовать для управления смартфоном, а в дальнейшем он, по мнению Маска, сможет полностью заменить мобильные устройства.«В будущем не будет смартфонов, будет только Neuralink», — заявил Маск.Маск также прошёлся по популярным нейросетям, в том числе ChatGPT от компании. Он считает, что компания OpenAI создала не особо качественный продукт, и пользоваться её нейросетью нужно с большой осторожностью, не особо полагаясь на информацию, которая она предоставляет.