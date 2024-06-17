Илон Маск рассказал, чем можно заменить смартфоны

Александр



Американский миллиардер Илон Маск спросил своих подписчиков в принадлежащей ему соцсети X, готовы ли они установить в свои головы чип Neuralink. По его мнению, за этим будущее.

В настоящее время чип Neuralink предназначен для людей с нарушениями двигатального аппарата — он помогает им силой мысли управлять компьютером. В перспективе его можно будет использовать для управления смартфоном, а в дальнейшем он, по мнению Маска, сможет полностью заменить мобильные устройства.

«В будущем не будет смартфонов, будет только Neuralink», — заявил Маск.

Маск также прошёлся по популярным нейросетям, в том числе ChatGPT от компании. Он считает, что компания OpenAI создала не особо качественный продукт, и пользоваться её нейросетью нужно с большой осторожностью, не особо полагаясь на информацию, которая она предоставляет.

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Комментарии

Dmitriy
+984
Dmitriy
Большой минус Маска в том, что порой его заносит... И не всем его влажным фантазиям, к счастью, удастся сбыться.
час назад в 21:07
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+4473
Gabriel
Ну направление правильное, но как оно будет по факту не известно.
То что чипирование людей станет нормой это даже не обсуждается.
54 минуты назад
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