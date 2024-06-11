Илон Маск пригрозил запретить смартфоны и компьютеры Apple

К счастью, не для всех, а только в своих компаниях.
Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X после презентации новых возможностей iOS, iPadOS, macOS и других платформ, в которые Apple планирует внедрить поддержку искусственного интеллекта.
По мнению Маска, интеграция нейросетей от компании OpenAI в устройства Apple на уровне операционной системы станет беспрецедентным нарушением безопасности и приватности. Он считает, что в Apple даже не понимают, какую проблему создают пользователям, встраивая в устройства «жучки», собирающие конфиденциальную информацию без возможности отключения этих «полезных» функций. Даже если напрямую к Apple не будет попадать чувствительная информация, OpenAI теоретически сможет незаметно собирать её с пользовательских устройств.
Илон Маск пригрозил, что пользоваться устройствами Apple сотрудникам принадлежащих ему компаний (Tesla, X, SpaceX) будет запрещено. Их даже будут отнимать у всех посетителей и помещать в экранированную клетку Фарадея, чтобы избежать сбора и утечки информации.
Apple планирует внедрить возможности искусственного интеллекта почти во все выпускаемые устройства, в том числе смартфоны, планшеты, смарт-часы и компьютеры. Кроме того, нейросеть ChatGPT будет встроена в голосовой помощник Siri. В России нейросетевые возможности устройств Apple, скорее всего, не будут работать, как и все любые другие проекты OpenAI, поэтому российским компаниям не стоит опасаться утечки важных данных.
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