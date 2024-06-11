ПМЭФ 2024

Илон Маск пригрозил запретить смартфоны и компьютеры Apple

Александр



К счастью, не для всех, а только в своих компаниях.

Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X после презентации новых возможностей iOS, iPadOS, macOS и других платформ, в которые Apple планирует внедрить поддержку искусственного интеллекта.

По мнению Маска, интеграция нейросетей от компании OpenAI в устройства Apple на уровне операционной системы станет беспрецедентным нарушением безопасности и приватности. Он считает, что в Apple даже не понимают, какую проблему создают пользователям, встраивая в устройства «жучки», собирающие конфиденциальную информацию без возможности отключения этих «полезных» функций. Даже если напрямую к Apple не будет попадать чувствительная информация, OpenAI теоретически сможет незаметно собирать её с пользовательских устройств.

Илон Маск пригрозил, что пользоваться устройствами Apple сотрудникам принадлежащих ему компаний (Tesla, X, SpaceX) будет запрещено. Их даже будут отнимать у всех посетителей и помещать в экранированную клетку Фарадея, чтобы избежать сбора и утечки информации.

Apple планирует внедрить возможности искусственного интеллекта почти во все выпускаемые устройства, в том числе смартфоны, планшеты, смарт-часы и компьютеры. Кроме того, нейросеть ChatGPT будет встроена в голосовой помощник Siri. В России нейросетевые возможности устройств Apple, скорее всего, не будут работать, как и все любые другие проекты OpenAI, поэтому российским компаниям не стоит опасаться утечки важных данных.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Где смотреть трансляцию запуска SpaceX Starship, чтобы не нарваться на мошенников?
Илон Маск официально стал покорителем космоса
SpaceX готовится к первому орбитальному запуску в апреле

Рекомендации

Рекомендации

Покупать дорогие товары на Ozon стало опасно. Продавцы используют максимально подлую схему обмана
Покупатель получил от Ozon болт вместо видеокарты
Встроенные приложения на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco оказались вредоносными

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+21
Sanches Sanches
Сейчас кругом уже все отслеживают, что тут удивляться. Тотальный контроль наступил!
11 июня 2024 в 09:54
#
tellurian
+1441
tellurian
Он думает в других телефонах и компьютерах этого нет?
В винде есть, в андройдах есть. Тем более у них там все функции работают.
11 июня 2024 в 09:56
#
Anatoly076
+211
Anatoly076
С первым комментарием согласен полностью. Но одно дело когда в устройствах стоят «сенсоры» работающие по четкому алгоритму (типа сбор данных трафика; контроль ключевых слов; и т.д.). А другое дело, когда стоит «сенсор» который вообще ходит куда хочет, делает что хочет, начиная от прочтения писем и составления ответов за вас до слепка с клавиатуры, который будет учиться от вас манере общения, отбирать пароли, логины и т.д.

По итогу эволюция телефонов (как радиостанция) => к телефонам (кнопочные компакт) => КПК (карманный ПЕРСОНАЛЬНЫЙ компьютер) => смартфон (ну типа многофункциональный КПК) => смартфон + ИИ (некоторый публичный терминал для конечного пользователя). Вот как-то так получилось — что это уже и вовсе не личные устройства. Представьте с вами по сути еще кто-то эксплуатирует устройства… 🤔😊
11 июня 2024 в 12:00
#
Lord
+620
Lord
Илон, для начала, выруби свой старлинк на год.
11 июня 2024 в 15:36
#
Esthet
+1863
Esthet
Думаю что вме будет работать и в России просты мы об этом знать не будем🤷🏻
11 июня 2024 в 16:41
#