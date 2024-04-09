Импортная электроника подорожает ещё сильнее

Александр


Министерство промышленности и торговли РФ вышло с инициативой повысить пошлину на ввозимы в страну электронные устройства. По данным «Ведомостей», эту идею поддержали отечественные производители электроники, а категорически против выступили крупнейшие торговые сети. Первым выгодно нарастить производство, а вторые опасаются, что их ассортимент оскудеет, и выручка уменьшится.

В Минпромторге считают, что российской экономике будет полезным повышение таможенных пошлин на те устройства, которые производятся в России в нужных объёмах. Это позволит снизить импорт зарубежных гаджетов, одновременно с этим стимулируя повышение спроса на российскую продукцию. Те товары, которые в России не производятся или выпускаются в недостаточном объёме, будут облагаться пошлиной по старым тарифам.

Письмо, в которой изложена инициатива Минпромторга, получили профильные ассоциации, производители электроники и госкорпорации. В нём также предлагается предоставить министерству данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка, чтобы можно было определить, какие категории товаров следует обложить повышенной пошлиной. Если инициатива будет принята на законодательном уровне, изменения вступят в силу уже в этом году и мы сможем наблюдать дальнейший рост цен на зарубежную электронику.

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Комментарии

+378
den3221
Экономике полезно повышение пошлин, по-моему это какая то агония данной экономической модели у нас в стране. Они тем самым еще больше загоняют разные сиды бизнеса в тень.
49 минут назад
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tellurian
+1252
tellurian
Каждый день одна новость за другой как ободрать собственный народ. Лучше бы чиновник сократили. На них бюджетных средств тратится много. А толку мало.
20 минут назад
#
tellurian
+1252
tellurian
Не умеют наши производители в честную конкуренцию. Или не хотят. Многие заказчики нашли варианты покупки оборудования и это не нравится местным.
18 минут назад
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