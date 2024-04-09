Импортная электроника подорожает ещё сильнее

Министерство промышленности и торговли РФ вышло с инициативой повысить пошлину на ввозимы в страну электронные устройства. По данным «Ведомостей», эту идею поддержали отечественные производители электроники, а категорически против выступили крупнейшие торговые сети. Первым выгодно нарастить производство, а вторые опасаются, что их ассортимент оскудеет, и выручка уменьшится.
В Минпромторге считают, что российской экономике будет полезным повышение таможенных пошлин на те устройства, которые производятся в России в нужных объёмах. Это позволит снизить импорт зарубежных гаджетов, одновременно с этим стимулируя повышение спроса на российскую продукцию. Те товары, которые в России не производятся или выпускаются в недостаточном объёме, будут облагаться пошлиной по старым тарифам.
Письмо, в которой изложена инициатива Минпромторга, получили профильные ассоциации, производители электроники и госкорпорации. В нём также предлагается предоставить министерству данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка, чтобы можно было определить, какие категории товаров следует обложить повышенной пошлиной. Если инициатива будет принята на законодательном уровне, изменения вступят в силу уже в этом году и мы сможем наблюдать дальнейший рост цен на зарубежную электронику.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым