«Русы не против Ящерок» — взрослая интерпретация нашумевшей игры

Александр


Студии The Bratans и Smola Game выпустили «взрослую» интерпретацию своей игры «Русы против Ящеров». Новинка называется «Русы не против Ящерок» и доступна в Steam, где продаётся за 104 рубля с учётом временной скидки в честь релиза и получила 96% положительных оценок. Для сравнения: рейтинг оригинала — 92%.

Игра «Русы не против Ящерок» ориентирована исключительно на аудиторию 18+ из-за откровенного визуального контента. Игроку нужно не сражаться с ящерами, а наоборот — найти взаимопонимание с девушками разных рас. Вот какая задача поставлена в описании:

«Судьбы богатыря Ратибора и воительницы ящеров Веинте оказываются связанными, когда ее отряд похищает из деревни русов идол бога разврата и фертильности. Вражда богатыря и ящерицы может привести к гибели обоих народов, но смогут ли они забыть о предрассудках и заняться любовью, а не войной? Время набраться сил из воды байкальской и дать отпор этим соблазнительным рептилиям-воительницам! Повалим их на землицу русскую и покажем настоящую силушку».

Большую часть игры нужно переставлять фигурки, решая головоломку «три в ряд», а прохождение уровней сопровождается диалогами и картинками, которые в итоге складываются в осмысленный сюжет. Причём, судя по отзывам, этот сюжет приближен к истории России гораздо сильнее, нежели в вышедшей на прошлой неделе игре «Смута», которую многие считают провальной.

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Комментарии

+274
Voreland
Да да, видел я такую вчера в Steam 👹
Сегодня в 10:00
#
+274
Voreland
😁
Сегодня в 10:12
#
+274
Voreland
Ребят, фото не прикрепляется … ну вы поняли😀
Сегодня в 10:13
#
+391
Gandalf2021
Зоофилия? Жесть…
2 часа назад в 14:02
#