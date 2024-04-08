«Русы не против Ящерок» — взрослая интерпретация нашумевшей игры

«Судьбы богатыря Ратибора и воительницы ящеров Веинте оказываются связанными, когда ее отряд похищает из деревни русов идол бога разврата и фертильности. Вражда богатыря и ящерицы может привести к гибели обоих народов, но смогут ли они забыть о предрассудках и заняться любовью, а не войной? Время набраться сил из воды байкальской и дать отпор этим соблазнительным рептилиям-воительницам! Повалим их на землицу русскую и покажем настоящую силушку».

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Студии The Bratans и Smola Game выпустили «взрослую» интерпретацию своей игры «Русы против Ящеров». Новинка называется «Русы не против Ящерок» и доступна в Steam, где продаётся за 104 рубля с учётом временной скидки в честь релиза и получила 96% положительных оценок. Для сравнения: рейтинг оригинала — 92%.Игра «Русы не против Ящерок» ориентирована исключительно на аудиторию 18+ из-за откровенного визуального контента. Игроку нужно не сражаться с ящерами, а наоборот — найти взаимопонимание с девушками разных рас. Вот какая задача поставлена в описании:Большую часть игры нужно переставлять фигурки, решая головоломку «три в ряд», а прохождение уровней сопровождается диалогами и картинками, которые в итоге складываются в осмысленный сюжет. Причём, судя по отзывам, этот сюжет приближен к истории России гораздо сильнее, нежели в вышедшей на прошлой неделе игре «Смута», которую многие считают провальной.