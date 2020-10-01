iPhone 12

13 октября компания Apple, по слухам, проведёт презентацию, на которой будут показаны новые смартфонов. До сих пор аналитики и инсайдеры сходились во мнении, что их будет четыре: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.

У известного немецкого издания WinFuture другая информация. Его источники уверены, что в октябре Apple покажет ещё больше новых смартфонов — пять моделей. Какую новинку упустили из виду другие инсайдеры?

Пятой моделью, засекреченной намного сильнее остальных, оказался недорогой смартфон, нацеленный на молодую аудиторию. Он будет выпущен с большим выбором расцветки (чёрный, белый, синий, красный, желтый и розово-оранжевый корпус) и относительно большим разбросом места в накопителе — 64, 128 или 256 ГБ. Не исключено, что эта модель не войдёт в линейку iPhone 12, а будет позиционироваться отдельно от более продвинутых устройств — возможно, под серией iPhone SE.

Инсайдеры также поделились с WinFuture информацией об iPhone 12 и 12 Pro, По их словам, эти модели получат строгую расцветку (чёрный, белый и серебристый корпус), а возможный объём накопителя составит 128, 256 или 512 ГБ (чем больше, тем, конечно же, дороже). 


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