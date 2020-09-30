«Для снижения уровня радиочастотного воздействия следует использовать громкую связь через встроенный динамик, наушники или аналогичные принадлежности.»







Если верить последним слухам, комплект грядущего модельного ряда смартфонов iPhone 12 не будет содержать адаптеры питания и наушники EarPods. На отсутствие гарнитуры также косвенно намекает изменение в коде iOS 14.2.В iOS 14 и более ранних версиях имеется раздел о радиочастотном излучении, в котором упоминается возможность его снижения с помощью комплектных наушников. В iOS 14.2 эта формулировка была изменена, и именно из фразы удалили уточнение о «входящей в комплект» гарнитуре. Теперь эта информация выглядит следующим образом:Таким образом компания косвенно намекает, что комплектация будущих айфонов будет значительно урезана. Об этом также в мае сообщал аналитик Минг-Чи Куо.Что касается исключения адаптера питания из коробок iPhone 12, то можно провести аналогию с недавно представленными смарт-часами Apple Watch Series 6, которые лишились комплектного зарядника, получив только кабель.Судя по прошедшей в сентябре презентации, купертиновцы активно педалируют идею о том, что у каждого пользователя дома уже есть несколько адаптеров, в том числе и от другой техники, поэтому в 2020 году нет смысла оснащать устройства дополнительными зарядниками. Убрав наушники и адаптеры из коробок iPhone 12, Apple пытается снизить стоимость предстоящего модельного ряда смартфонов из-за дорогих 5G-модемов.