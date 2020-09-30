Если верить последним слухам, комплект грядущего модельного ряда смартфонов iPhone 12 не будет содержать адаптеры питания и наушники EarPods. На отсутствие гарнитуры также косвенно намекает изменение в коде iOS 14.2.
В iOS 14 и более ранних версиях имеется раздел о радиочастотном излучении, в котором упоминается возможность его снижения с помощью комплектных наушников. В iOS 14.2 эта формулировка была изменена, и именно из фразы удалили уточнение о «входящей в комплект» гарнитуре. Теперь эта информация выглядит следующим образом:
«Для снижения уровня радиочастотного воздействия следует использовать громкую связь через встроенный динамик, наушники или аналогичные принадлежности.»
Таким образом компания косвенно намекает, что комплектация будущих айфонов будет значительно урезана. Об этом также в мае сообщал аналитик Минг-Чи Куо.
Что касается исключения адаптера питания из коробок iPhone 12, то можно провести аналогию с недавно представленными смарт-часами Apple Watch Series 6, которые лишились комплектного зарядника, получив только кабель.
Судя по прошедшей в сентябре презентации, купертиновцы активно педалируют идею о том, что у каждого пользователя дома уже есть несколько адаптеров, в том числе и от другой техники, поэтому в 2020 году нет смысла оснащать устройства дополнительными зарядниками. Убрав наушники и адаптеры из коробок iPhone 12, Apple пытается снизить стоимость предстоящего модельного ряда смартфонов из-за дорогих 5G-модемов.
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Я за выбор, но собственный.
Я раньше тоже был приверженцем определённых компаний и мог так же как и вы оправдать любой неоднозначный ход компании. А потом перестал. Потому что мы всего лишь потребители для компании, а компания — поставщик продукта для нас. И никакой благодарности за лояльность мы никогда не получим.
Для компании интересно только получить новых клиентов и удержать старых. И если вас как лояльного пользователя устраивает отсутствие зарядного устройство, то урезанный комплект поставки меня как потенциального нового клиента не интересует (у меня нет фирменных зарядных устройств Apple).
И да, другие производители сейчас скорей всего последуют примеру Apple.
Сейчас нужно очень постараться для этого.
Но согласитесь, как же раньше приятно было обнаружить срочно понадобившийся кабель в коробке от старого телефона, где помимо кабеля были и наушники, и флешка, и переходник какой-нибудь, и зарядное устройство и диск с драйверами, которые рано или поздно так же могли пригодиться, хотя чаще, конечно нет.
Ещё Apple отходит от парадигмы "всё работает из коробки". Потому что в коробке просто нет устройства, способного его зарядить для работы.
Конечно ярые фанаты компании смогут смотреть на это сквозь пальцы и найти этому оправдание, но по-настоящему качественный сервис работает не так. И Apple дают это понять, положив зарядку в самую дорогую комплектацию своих часов и не положив её к остальным.