Модели MacBook Pro с экранами mini-LED выйдут в период с сентября по ноябрь этого года. Об этом сообщил инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман. 

Ноутбуки могли выйти в этом году раньше, но релиз задержался из-за проблем с производством экранов mini-LED. Гурман заверил, что больше поставщики Apple не испытывают трудности, и выходу устройств ничего не мешает. 

Таким образом, их могут показать на сентябрьской или октябрьской презентации, обычно осенью у Apple их два. Также есть вероятность, что их обновят вне ивент — компания просто добавит их странички с характеристиками на официальный сайт и объявит о ценах и старте предзаказа. 

Новые модели MacBook точно получат экраны mini-LED с диагоналями 14 и 16 дюймов. Также есть слухи, что они получат веб-камеру с разрешением 1080p, картридер, три порта USB-C Thunderbolt 3, зарядку MagSafe и HDMI. Процессор будет M1X или M2 собственного производства Apple на архитектуре ARM. 


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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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