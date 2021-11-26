Компания Samsung прекратит производство смартфонов линейки Galaxy Note до конца 2021 года. Об этом сообщает южнокорейский ресурс ET News. Таким образом компания окончательно откажется от линейки флагманов со стилусом.
Согласно инсайду, Samsung прекратит производство модельного ряда Galaxy Note 20, вышедшего в 2020 году. Смартфоны серии Note 10 не производятся с момента выхода Note 20. Таким образом, если она остановит производство актуальных моделей, устройств линейки Note не окажется в продаже.
Инсайдеры отсылаются к ранее появившемуся слуху о том, что компания не будет выпускать смартфоны этого модельного ряда в 2022 году. Таким образом, после этого решения линейка Note может окончательно прекратить существование.
Ранее появились слухи, что стилус появится в линейке флагманов Samsung Galaxy S, и первым из них станет Galaxy S22 Ultra. Ранее этот смартфон показали на живых фотографиях.
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