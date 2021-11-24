



Компания Samsung выпустила приложение Expert RAW. Оно предназначено для создания фотоснимков с ручной настройкой и требует от фотографа определённого опыта и навыков.



В Expert RAW можно регулировать настройки фокуса, экспозиции, выдержки, ISO, баланса белого, уровень размытия фона и другие параметры. В отличие от других приложений, Expert RAW позволяет настраивать вручную не только основную камеру, но и другие сенсоры на флагманских моделях, включая телевик и широкоуголку. Снимки сохраняются в форматах Lossless JPEG или 16-битном DNG RAW, поэтому пригодны к дальнейшему редактированию в профессиональных программах. Наилучшие результаты получаются при съёмке с использованием флагманских моделей.







Приложение Expert RAW доступно в магазине Galaxy Store на смартфонах Samsung с прошивкой One UI 4.0. Установить его на другие устройства вряд ли получится из-за программных и аппаратных ограничений.







