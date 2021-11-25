





Компания Sasmung собирается выпустить крупное обновление для некоторых смартфонов с процессорами Exynos 9820, Exynos 9825 и Snapdragon 855. Речь идёт о флагманах, вышедших в 2019 году.Обновление One UI 4.0 на базе Android 12 получат Galaxy S10, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Оно должно выйти для этих моделей в начале 2022 года. Сейчас Samsung обновляет актуальную флагманскую линейку Galaxy S21, апдейт для входящих в неё устройств уже доступен.Казалось бы, флагманские смартфоны, вышедшие в 2019 году, вряд ли можно считать старыми. Но не станем забывать, что флагманы 2018 года остались на Android 2.5 на базе Android 10 и не получили более свежую прошивку. Впрочем, на смартфоны, которые перестали обновляться, всё равно можно поставить свежую версию Android, если скачать с профильных ресурсов неофициальную прошивку, созданную любителями. Такие прошивки обычно не отличаются стабильностью, но иногда бывают лучше официальных — в них вырезаны лишние приложения и доступны дополнительные настройки.