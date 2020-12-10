По слухам, компания Apple разрабатывает несколько новых устройств, в том числе планшеты. Китайский ресурс cnBeta со ссылкой на инсайдеров из числа поставщиков электронных компонентов раскрыл подробности об iPad девятого поколения.
В целом новая модель iPad будет напоминать предыдущую, но она получит несколько изменений. Прежде всего будет слегка увеличен экран — с 10,2 до 10,5 дюйма. Не исключено, что рамка экрана будет уменьшена, то есть у планшета останутся прежние габариты и сохранится преемственность моделей при выборе различных аксессуаров, в том числе чехлов.
Инсайдеры также уверяют, что в iPad девятого поколения будет использоваться более новый процессор A13 Bionic. Это представляется вполне логичным улучшением, хотя пользователи могли бы рассчитывать на ещё более новый чип A14 (но он зарезервирован для моделей подороже — iPad Pro).
Объём оперативной памяти будет увеличен с 3 до 4 ГБ, а опции постоянной памяти останутся прежними. Также сохранится встроенный в кнопку домашней страницы сканер отпечатков пальцев Touch ID и порт Lightning для зарядки и подключения к компьютеру. Цена тоже не изменится, хотя в России из-за ослабления рубля вполне возможно заметное подорожание в сравнении с планшетами предыдущего поколения.
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