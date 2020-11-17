Раскрыта одна из крупнейших схем мошенничества со смартфонами за последнее время. В Испании орудовала преступная группа, похищавшая мобильные устройства Apple, предназначенные для клиентов интернет-маркетплейса Amazon.
Как сообщает сайт iPadizate, пятеро работников сортировочного центра Amazon в Мадриде вскрывали коробки с iPhone 12 и подменяли эти устройства другими товарами (какими именно, не уточняется, но очевидно, что гораздо более дешёвыми). По оценке правоохранительных органов, они похитили около четырёхсот смартфонов, чем причинили ущерб около полумиллиона евро.
Покупатели, получившие вместо iPhone 12 другие товары, жаловались в Amazon, и маркетплейсу приходилось возвращать им деньги или повторно отправлять смартфоны. Несомненно это нанесло репутационный ущерб торговой площадке, ведь в глазах покупателей всё выглядело так, будто она пыталась обмануть их, подсунув дешёвку вместо дорогостоящего товара.
Amazon долго не замечал подмену, подозрения начали возникать только после того, как на сортировочной линии обнаружилось несколько коробок, вес которых явно не соответствовал массе смартфонов. В масштабах отгрузки Amazon пропажу даже нескольких десятков смартфонов в день заметить было очень сложно.
Преступников вычислили с помощью скрытой камеры видеонаблюдения. Одного из них вынудили пойти в полицию и написать явку с повинной, после чего были задержаны все его подельники. У них было изъято около десятка смартфонов, а также буклеты с подменными номерами IMEI. Само собой, их тут же уволили, а теперь они находятся под стражей в ожидании суда. Им грозит огромный штраф и несколько лет заключения.
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