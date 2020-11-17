По мере того как покупатели получают свои новые компьютеры Mac с процессором Apple M1, в сети появляется больше различных тестов. Новая информация указывает на скорость встроенного SSD в MacBook Air.

Тест

Результаты тестов показывают, что твердотельный накопитель нового MacBook Air примерно в два раза быстрее предыдущей модели. Его скорость записи составила 2190 МБ/с, а чтения — 2675 МБ/с. Apple сообщала об этом приросте производительности во время анонса новых Mac. По словам компании, этого удалось добиться во многом благодаря скоростному контроллеру памяти M1.

Напомним, ранее MacBook Air 2019/2020 с процессором Intel подвергся критике из-за того, что он предлагает более медленный SSD, чем модель 2018 года. Скорость его накопителя при чтении составила 1319 МБ/с, а при записи — 1007 МБ/с.


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