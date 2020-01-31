Компания Intel уже показывала на различных выставках прототипы складных смартфонов, но этот раз запатентовала по-настоящему выдающееся устройство. Это тонкий смартфон, всю поверхность которого занимает экран. Причём экран может раскладываться, после чего смартфон превращается в планшет.
Концепт Intel близок сразу к двум реально существующим устройствам: Xiaomi Mi Alpha и Huawei Mate X. В нём объединены преимущества обеих смартфонов, но что лучше всего — уже сейчас существуют технологии, позволяющие воплотить в реальность эту задумку компании.
Intel не производит смартфоны (и даже забросила выпуск процессоров для смартфонов и планшетов на базе Android несколько лет назад). Тем не менее, инженеры компании трудятся над прототипами устройств, показывающими возможности современных технология. В развитии мобильного рынка заинтересованы все вендоры, и Intel в их числе.
Голландский сайт Let’s Go Digital визуализировал схемы и описание устройства из патента Intel, и получилось, что компания трудится над чем-то подобным:
Одна сторона смартфона заметно толще другой. Дело в том, что в ней размещается не только экран, но и другая электронная начинка (логическая плата, память, процессор и прочие компоненты).
Один из партнёров Intel, компания Microsoft, тоже заинтересована в выпуске гибридного устройства, сочетающего в себе компактные размеры и возможности планшета. В конце 2020 года она выпустит смартфон Surface Duo, работающий на специально модифицированной версии Android. Microsoft не стала устанавливать в него складной смартфон, а поступила проще — у этого устройства два экрана, приложения на которых могут взаимодействовать друг с другом. Уже сейчас любой желающий может установить Android Studio и запустить раннюю версию Android для двух экранов, которая сейчас проходит тестирование.
В начале января Intel представила прототип складного ноутбука Horseshoe Bend с OLED-экраном диагональю 17,3 дюйма. Несмотря на такой размер экрана, в сложенном состоянии у него очень компактные размеры.
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