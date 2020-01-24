Intel всеми силами пытается «прикрутить» к своей интегрированной графике игровые возможности. Так, на последнем драйвере в бета-версии Центра управления графикой появилась возможность записывать экран силами интегрированной в CPU видеокарты. Это лучше, чем записывать силами процессора, потому что в таком случае нагрузка на систему куда ниже, и потери производительности минимальны:
Как видно, «стандартная» интегрированная UHD Graphics 620 была занята всего на 6%, а процессор вообще прохлаждался.
Для записи экрана вам потребуется процессор Intel Core i 6-ого поколения (Skylake) и новее, установленная Windows 10 1709 и новее, а также последний драйвер в сайта Intel (на данный момент это 26.20.100.7755). Также вам понадобится бета-версия Центра управления графикой Intel — скачать его можно бесплатно в Windows Store.
Если все требования выполнены, то откройте Центр и проверьте, что на вкладке General Settings активна галка Show Games, а на вкладке Hot Keys они включены:
Теперь зайдите на экран Home и перейдите на вкладку Capture. Здесь можно настроить место сохранения записанного видео, его название и формат (.flv или .mp4). Качество записи не меняется — доступно только 720p. Все, теперь вы можете начать запись нажатием клавиш Ctrl+Alt+F5 и остановить нажатием Ctrl+Alt+F6, или же внизу на вкладке Capture:
Увы, никаких уведомлений о том, что идет запись, нет. По умолчанию используется битрейт около 3000 кбит/c, запись идет в 24 кадра в секунду. В общем и целом хорошо видно, что эта функция все еще тестируется, но пользоваться ей можно уже сейчас.
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