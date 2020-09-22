Компания Intel получила от Министерства торговли США лицензию на продажу процессоров и других микросхем компании Huawei. Последняя, как известно, находится в США под санкциями, и американским компаниям запрещено сотрудничать с ней без специального одобрения со стороны властей страны.
Выдача такой лицензии означает, что Huawei сможет продолжать выпуск ноутбуков. Сейчас эта компания устанавливает в свои ноутбуки в основном процессоры производства AMD, которые по производительности зачастую превосходят продукцию Intel, но при этом стоят дешевле. В будущих моделях, вероятно, будут применяться процессоры и AMD, и Intel. Кстати, AMD тоже не отказывается от сотрудничества с Huawei. Эта компания недавно получила лицензию на поставку процессорам китайским производителям из «чёрного списка» (какими именно — не раскрывается).
Примечательно, что для смартфонного бизнеса Huawei до сих пор не сделано никаких послаблений. Компания не может лицензировать Android с сервисами Google, а также не может закупать для мобильных устройств процессоры и другие электронные компоненты, в которых используются американские технологии.
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Они понимаю сколько денег теряют.
Видать пока не дошли до Трампа
Сейчас вопрос в другом , а нужно ли это будет самому Хуавей?