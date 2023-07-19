Интернет взорвали «вкусные» наушники. Все их хотят

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Они выглядят как известная всем вкусняшка ChocoBoy — печеньки в виде маленьких грибочков с шоколадной шляпкой. Правда ни съесть, ни послушать их пока не получится.Все потому что это лишь концепт, созданный японской компанией Meiji. Наушники со странным дизайном сложно назвать новинкой, таких на AliExpress вагон и маленькая тележка. Есть и бананы, и разные виды животных, и прочая дребедень. Однако именно эти грибочки вызвали безумный восторг среди пользователей Твиттера. В комментариях под постом пользователи уговаривают компанию выпустить гаджет, хотя бы ограниченным тиражом.Беспроводные затычки назвали Kinoko no Yama, что в переводе с японского означает «Грибная гора». Зарядный кейс также стилизован под коробочку из-под сладостей.Наверняка, после такого ажиотажа в сети, разработчики в серьез задумаются о массовом производстве наушников, а на AliExpress начнут появляться клоны сладких грибочков.