Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8 — Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021

Разработчик Брендан Шэнкс обнаружил упоминание iOS 14.8 в коде операционной системы для iPhone. Получается, она получит еще одно крупное обновление до выхода iOS 15.Какие нововведения получит операционная система с выходом обновления, неизвестно, Шэнкс указал на сам факт возможного выхода обновления. По данным издания Cult of Mac, с ним iOS получит не только управление багов, но и новые возможности.iOS 14.7 вышла в середине июля, а за ней последовала версия 14.7.1, исправляющая уязвимости в системе безопасности. Apple запланировала еще одно крупное обновление, по логике оно должно называться iOS 14.7.2. Но это не так.iOS 14.8 кажется очень поздним обновлением. Его выход кажется странным, однако это не так. iOS 13.7 вышла 1 сентября 2020 года. Это было довольно значимое обновление с несколькими новыми функциями.