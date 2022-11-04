iOS 16 ломает Face ID на некоторых iPhone

Всё больше пользователей iPhone сталкиваются с проблемами в работе сканера Face ID после обновления до iOS 16 и iOS 16.1.
Судя по многочисленным жалобам на Reddit, сканеры в некоторых смартфонах перестали распознавать лица владельцев после установки свежей версии ПО. При попытке сброса настроек появляется ошибка «Face ID недоступен, попробуйте настроить Face ID позже».
Интересно, что в некоторых случаях откат с iOS 16.1 на iOS 16.0.3 частично восстанавливал работу сканера, но Apple недавно перестала подписывать предыдущую сборку.
Один из реддиторов решил обратиться в местный Apple Store, где специалисты заявили, что проблема является аппаратной неисправностью, и предложили замену сенсора за $375.
Стоит отметить, что подобная проблема также наблюдалась в предрелизной бета-версии iOS 15.7.1, но Apple устранила её в общедоступной сборке.
Компания пока никак не прокомментировала текущую ситуацию, но, скорее всего, она исправит этот баг в ближайшем обновлении ПО.
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