Apple iPhone

iOS 16 ломает Face ID на некоторых iPhone

Фархад

iPhone Face ID


Всё больше пользователей iPhone сталкиваются с проблемами в работе сканера Face ID после обновления до iOS 16 и iOS 16.1.

Судя по многочисленным жалобам на Reddit, сканеры в некоторых смартфонах перестали распознавать лица владельцев после установки свежей версии ПО. При попытке сброса настроек появляется ошибка «Face ID недоступен, попробуйте настроить Face ID позже».

Интересно, что в некоторых случаях откат с iOS 16.1 на iOS 16.0.3 частично восстанавливал работу сканера, но Apple недавно перестала подписывать предыдущую сборку. 

Один из реддиторов решил обратиться в местный Apple Store, где специалисты заявили, что проблема является аппаратной неисправностью, и предложили замену сенсора за $375.

Стоит отметить, что подобная проблема также наблюдалась в предрелизной бета-версии iOS 15.7.1, но Apple устранила её в общедоступной сборке.
Компания пока никак не прокомментировала текущую ситуацию, но, скорее всего, она исправит этот баг в ближайшем обновлении ПО.

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Источник:
wccftech
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Комментарии

+474
franzisonfire
У меня стал завистать после прослушивания голосовых в вацапе, когда к уху прикладываешь… Черный экран, ток перезагрузка помогает…
Вчера в 17:28
#
+694
Eredy franzisonfire
Было такое 3 дня назад. Только само очухалось без перегрузки
час назад в 08:53
#
+3993
Gabriel
Эппл решит вашу проблему всего за 375$)
Вчера в 19:16
#
tellurian
+4677
tellurian
Поэтому пока сижу на 15.7
Вчера в 19:22
#
–3
Alexandr Klyuchnikov
Такая же дичь была
Откатился на 16.0.3
Более менее
Вчера в 20:15
#