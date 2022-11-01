Как удалить обновление iOS, которое уже скачалось

Чуть больше месяца назад все пользователи совместимых iPhone получили ежегодное обновление — новую версию iOS под номером 16. Апдейт оказался довольно беспроблемным и принес несколько крупных полезных функций и множество мелких улучшений.
Например, мы ранее рассказывали, как в iOS 16 одним движением отделить объект от фона на фото, как изменить шрифт часов на локскрине или полностью настроить локскрин по своему вкусу, как отправлять скриншоты без сохранения их в галерею и так далее.
Однако не все хотят устанавливать более новую версию iOS. При этом Apple весьма категорична, и настраивает смартфоны таким образом, чтобы они постоянно предлагали обновить ПО и скачивали апдейт в фоновом режиме, как только пользователь потеряет бдительность. А когда прошивка загружена — до установки остается всего один неосторожный шаг.
Но мало кто знает, что уже загруженное обновление можно удалить, чтобы оно не установилось. Вот как это сделать:
- Откройте «Настройки» → «Основные»
- Выберите пункт «Хранилище» и подождите пару минут
- Найдите и выберите в списке строку «Обновление ПО» или название прошивки (например, iOS 16)
- Нажмите «Удалить обновление».
- Откройте «Настройки» → «Основные»
- Выберите «Обновление ПО» → «Автообновление»
- Выключите все тумблеры.
А если iOS 16 уже установилась против вашего желания, или же вам просто «не зашла» новая ОС, еще не поздно откатиться на iOS 15 — вот здесь подробный гайд.
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