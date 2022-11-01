iOS Гайды iPhone

Как удалить обновление iOS, которое уже скачалось

Олег

iOS


Чуть больше месяца назад все пользователи совместимых iPhone получили ежегодное обновление — новую версию iOS под номером 16. Апдейт оказался довольно беспроблемным и принес несколько крупных полезных функций и множество мелких улучшений.

Например, мы ранее рассказывали, как в iOS 16 одним движением отделить объект от фона на фото, как изменить шрифт часов на локскрине или полностью настроить локскрин по своему вкусу, как отправлять скриншоты без сохранения их в галерею и так далее.

Однако не все хотят устанавливать более новую версию iOS. При этом Apple весьма категорична, и настраивает смартфоны таким образом, чтобы они постоянно предлагали обновить ПО и скачивали апдейт в фоновом режиме, как только пользователь потеряет бдительность. А когда прошивка загружена — до установки остается всего один неосторожный шаг.

Но мало кто знает, что уже загруженное обновление можно удалить, чтобы оно не установилось. Вот как это сделать:
  • Откройте «Настройки» → «Основные»
  • Выберите пункт «Хранилище» и подождите пару минут
  • Найдите и выберите в списке строку «Обновление ПО» или название прошивки (например, iOS 16)
  • Нажмите «Удалить обновление».
Готово! Апдейт удален с устройства и теперь не установится случайно. Чтобы он больше не скачивался, сделайте следующее:
  • Откройте «Настройки» → «Основные»
  • Выберите «Обновление ПО» → «Автообновление»
  • Выключите все тумблеры.
При таких настройках смартфон лишь будет иногда надоедать вам напоминаниями о новой iOS, но не будет скачивать и устанавливать её самостоятельно.

А если iOS 16 уже установилась против вашего желания, или же вам просто «не зашла» новая ОС, еще не поздно откатиться на iOS 15 — вот здесь подробный гайд

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Что делать, если забыл пароль на iPhone или iPad? Как его сбросить?
Что делать, если потерял iPhone или его украли? Вот четыре шага
Как следить за супругом, детьми или друзьями через iPhone или iPad

Рекомендации

Рекомендации

В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены
«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии