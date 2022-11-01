Отваливается Wi-Fi на iOS 16.1? Вот как это исправить

Пользователи iPhone пожаловались на неприятный баг в iOS 16.1. Проблеме подвержены как новые так и старые устройства, но его можно устранить.
Владельцы «яблочных» устройств массово жалуются на непроизвольное отсоединение Wi-Fi-сети. По их мнению проблема появилась после обновления прошивки до iOS 16.1. Не дождавшись пока Apple выпустит исправление, пользователи форума iPhoneTricks решили проблему следующим образом:
- Заходим в «Настройки» и открываем раздел «Конфиденциальность и безопасность»
- Активируем параметр «Службы геолокации»
- Нажимаем «Системные службы» внизу списка
- Отключаем функцию «Данные и беспроводные сети».
Некоторые пользователи, которые воспользовались данным методом, утверждают, что проблема пропадает.
Ранее мы рассказывали, что стало известно, когда выйдет стабильная iOS 16.2, однако, будет ли обновление содержать официальное исправление бага на данный момент непонятно.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides