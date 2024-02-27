iOS 17.4 раскрыла дизайн новых наушников Apple

Фархад
Beats

Инсайдер и разработчик Аарон Перрис обнаружил в финальной бета-версии iOS 17.4 упоминания новых накладных наушников Beats Solo 4, а также изображения гарнитуры.

Судя по анимации подключения, Beats Solo 4 внешне будут похожи на Beats Solo 3, но с некоторыми конструктивными изменениями. Кроме того, строки кода указывают на поддержку пространственного аудио.

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Предположительно, наушники выйдут в трёх цветах: черном, розовом и синем. Других подробностей о гаджете пока нет.

Напомним, Apple выпустила наушники Beats Solo 3 ещё в 2016 году, поэтому их уже пора обновлять. Скорее всего, официальный анонс Beats Solo 4 состоится ближе к лету.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+338
Alex82
Насколько знаю/наслышан, то Beats не совсем про звук. Скорее дизайн, понты)
Вчера в 22:48
#
+4765
Carter_Mayers Alex82
Подходят они отлично для любителей рэпа и R&B, в своё время были у меня Beats Pro, когда они ещё принадлежали Monster. Вернее и сейчас они есть и даже отлично играют, правда поизносились за столько лет.
Вчера в 22:51
#
+148
Basy Alex82
Имею в наличии и Solo3 и яблоки Максы, не сказал бы, что различия в звуке настолько крутые, насколько различия в цене))
час назад в 13:43
#
Seagull
–525
Seagull
Да всем реально похер на дизайн
Сегодня в 01:47
#