iOS 17.4 раскрыла дизайн новых наушников Apple

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Инсайдер и разработчик Аарон Перрис обнаружил в финальной бета-версии iOS 17.4 упоминания новых накладных наушников Beats Solo 4, а также изображения гарнитуры.Судя по анимации подключения, Beats Solo 4 внешне будут похожи на Beats Solo 3, но с некоторыми конструктивными изменениями. Кроме того, строки кода указывают на поддержку пространственного аудио.Предположительно, наушники выйдут в трёх цветах: черном, розовом и синем. Других подробностей о гаджете пока нет.Напомним, Apple выпустила наушники Beats Solo 3 ещё в 2016 году, поэтому их уже пора обновлять. Скорее всего, официальный анонс Beats Solo 4 состоится ближе к лету.