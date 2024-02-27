Произошла отмена: Apple передумала выпускать электромобиль

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Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что компания Apple окончательно свернула планы по выпуску беспилотного электромобиля Project Titan, над которым инженеры трудились более десяти лет.Топ-менеджменту компании это решение далось непросто, поскольку в разработку были вложены миллионы долларов. Однако главный операционный директор Apple Джефф Уильямс посчитал, что это нежизнеспособный проект. Сегодня он сообщил 2000 сотрудникам, работавшим над Apple Car, что проект окончательно отменён.Все сотрудники перейдут в другие подразделения, занимающиеся разработкой генеративных ИИ под руководством Джона Джаннандреа.