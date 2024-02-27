Произошла отмена: Apple передумала выпускать электромобиль

Фархад
Apple Car

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что компания Apple окончательно свернула планы по выпуску беспилотного электромобиля Project Titan, над которым инженеры трудились более десяти лет.

Топ-менеджменту компании это решение далось непросто, поскольку в разработку были вложены миллионы долларов. Однако главный операционный директор Apple Джефф Уильямс посчитал, что это нежизнеспособный проект. Сегодня он сообщил 2000 сотрудникам, работавшим над Apple Car, что проект окончательно отменён.

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Все сотрудники перейдут в другие подразделения, занимающиеся разработкой генеративных ИИ под руководством Джона Джаннандреа.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+340
Alex82
Ясно. А сколько разговоров то было…🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Вчера в 22:33
#
+36
Gntlmn Mthfcng
Не удивлен. Эпл не смогли air power, а тут машина😂 не прокатят отговорки «вы не правильно водите машину» и глохнущие машины из-за устаревания и обновления ПО😂😂😂😂
Вчера в 22:37
#
Mers
+4923
Mers
«Галя, у нас отмена!»
Вчера в 23:01
#