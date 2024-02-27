Вышли финальные бета-версии iOS 17.4 и macOS Sonoma 14.4

Фархад
IOS

Сегодня, 27 февраля, компания Apple выпустила предрелизные сборки iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS Sonoma 14.4, tvOS 14.4 и watchOS 10.4 для разработчиков.

Загрузить новые сборки можно, если вы авторизовались на сайте разработчиков Apple под своим Apple ID. Одним из главных нововведений в iOS 17.4 для жителей Европы стала возможность установки приложений из альтернативных сторов, но пока ни один магазин официально не был запущен. Также с релизом iOS 17.4 на iPhone появятся альтернативные способы оплаты с помощью NFC. Кроме того, разработчики мобильных браузеры больше не обязаны использовать WebKit.

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Вдобавок ко всему, Apple добавила 18 новых эмодзи и несколько других мелких улучшений.

Финальный релиз iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4, tvOS 14.4 и watchOS 10.4 для всех пользователей совместимых устройств состоится на следующей неделе.
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Источник:
MacRumors
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