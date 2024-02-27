Apple обновила внутренний документ с секретными моделями iPad и Mac. Ждём презентацию в марте

Фархад
iPad

Компания Apple обновила документ внутренней поддержки о «неанонсированных или невыпущенных продуктах». Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

Скорее всего, Apple внесла в документ информацию о будущих моделях iPad и Mac, которые будут представлены в ближайшие недели. По данным инсайдера, компания планирует анонсировать обновленные iPad Pro с OLED-дисплеями, две модели iPad Air и MacBook Air на M3 к концу марта.

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Вполне вероятно, что мы также увидим весеннюю коллекцию аксессуаров и новую расцветку iPhone 15. Наверняка Apple начнёт рассылать приглашения на ивент уже на следующей неделе.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Seagull
–522
Seagull
Да всем уже эта др@чка давно не интересна, выйдет и выйдет
Сегодня в 01:48
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