Apple обновила внутренний документ с секретными моделями iPad и Mac. Ждём презентацию в марте

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Компания Apple обновила документ внутренней поддержки о «неанонсированных или невыпущенных продуктах». Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.Скорее всего, Apple внесла в документ информацию о будущих моделях iPad и Mac, которые будут представлены в ближайшие недели. По данным инсайдера, компания планирует анонсировать обновленные iPad Pro с OLED-дисплеями, две модели iPad Air и MacBook Air на M3 к концу марта.Вполне вероятно, что мы также увидим весеннюю коллекцию аксессуаров и новую расцветку iPhone 15. Наверняка Apple начнёт рассылать приглашения на ивент уже на следующей неделе.