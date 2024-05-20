iOS 18 задействует искусственный интеллект в уведомлениях, календаре и фоторедакторе

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Инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg раскрыл некоторые подробности о возможностях искусственного интеллекта в iOS 18.По данным Гурмана, компания улучшит голосовые возможности Siri, придав ей более разговорный вид, и добавит функции, которые помогут пользователям в повседневной жизни. Apple называет эту инновацию «проактивным интеллектом».Также среди возможностей ИИ в iOS 18 будет автоматическое суммирование уведомлений iPhone, предоставление краткого обзора новостных статей и расшифровка голосовых заметок. Кроме того, нейросети смогут автоматически заполнять календарь и предлагать приложения. Некоторые улучшения коснутся встроенного фоторедактора, но Гурман утверждает, что они не будут настолько впечатляющими, как ИИ-функции в приложениях Adobe.Главное, что Apple хочет реализовать обработку всех нейросетевых фич на самих устройствах. Ещё инсайдер уточнил, что аналог ChatGPT от Apple практически не будет использоваться во всех функциях искусственного интеллекта.Ожидается, что Apple раскроет все подробности о нейросетевых функциях и ИИ уже 10 июня в рамках Всемирной конференции разработчиков WWDC 24.