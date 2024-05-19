Эксперт назвал срок выхода нового iPhone SE

Фархад
iPhone SE 4 // 4RMD

Журналист The Information Уэйн Ма раскрыл сроки выпуска нового бюджетного iPhone. По словам инсайдера, Apple планирует представить устройство на следующей весенней презентации.

С момента анонса актуального iPhone SE 3-го поколения прошло более двух лет, а Apple не торопится его обновлять. Несмотря на довольно мощную начинку, внешне девайс сильно устарел, поэтому в следующем поколении он получит серьёзный редизайн. The Information отмечает, что iPhone SE 3 будет похож на базовый iPhone 14 с безрамочным 6,1-дюймовым OLED-экраном, чёлкой с Face ID, но с одной камерой на задней панели, портом USB-C и кнопкой «Действия».

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iPhone SE 4 // 4RMD

Эксперт также отмечает, что новый iPhone SE останется самым доступным смартфоном Apple. Вполне вероятно, что цены на минимальную конфигурацию будут начинаться с $429.

Напомним, ранее журналисты The Information раскрыли точный дизайн Apple Vision Pro за два года до анонса гарнитуры, а также они не однократно предоставляли достоверные данные относительно будущих продуктов Apple.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1355
tellurian
Сколько уже было таких за последние пару лет ?:)))
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