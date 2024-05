Эксперт назвал срок выхода нового iPhone SE

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Журналист The Information Уэйн Ма раскрыл сроки выпуска нового бюджетного iPhone. По словам инсайдера, Apple планирует представить устройство на следующей весенней презентации.С момента анонса актуального iPhone SE 3-го поколения прошло более двух лет, а Apple не торопится его обновлять. Несмотря на довольно мощную начинку, внешне девайс сильно устарел, поэтому в следующем поколении он получит серьёзный редизайн. The Information отмечает, что iPhone SE 3 будет похож на базовый iPhone 14 с безрамочным 6,1-дюймовым OLED-экраном, чёлкой с Face ID, но с одной камерой на задней панели, портом USB-C и кнопкой «Действия».Эксперт также отмечает, что новый iPhone SE останется самым доступным смартфоном Apple. Вполне вероятно, что цены на минимальную конфигурацию будут начинаться с $429.Напомним, ранее журналисты The Information раскрыли точный дизайн Apple Vision Pro за два года до анонса гарнитуры, а также они не однократно предоставляли достоверные данные относительно будущих продуктов Apple.