Эксперт назвал срок выхода нового iPhone SE

Журналист The Information Уэйн Ма раскрыл сроки выпуска нового бюджетного iPhone. По словам инсайдера, Apple планирует представить устройство на следующей весенней презентации.
С момента анонса актуального iPhone SE 3-го поколения прошло более двух лет, а Apple не торопится его обновлять. Несмотря на довольно мощную начинку, внешне девайс сильно устарел, поэтому в следующем поколении он получит серьёзный редизайн. The Information отмечает, что iPhone SE 3 будет похож на базовый iPhone 14 с безрамочным 6,1-дюймовым OLED-экраном, чёлкой с Face ID, но с одной камерой на задней панели, портом USB-C и кнопкой «Действия».
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Эксперт также отмечает, что новый iPhone SE останется самым доступным смартфоном Apple. Вполне вероятно, что цены на минимальную конфигурацию будут начинаться с $429.
Напомним, ранее журналисты The Information раскрыли точный дизайн Apple Vision Pro за два года до анонса гарнитуры, а также они не однократно предоставляли достоверные данные относительно будущих продуктов Apple.