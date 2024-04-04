iPad 2024 года прошли все инстанции и готовы к анонсу

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Apple зарегистрировала две новые модели iPad в базе индийского регулятора BIS, что указывает на их скорый релиз.Портал 91Mobiles обнаружил номера моделей A2836 и A2837, которые не привязаны ни к одному из существующих iPad либо к другому устройству Apple.Изначально предполагалось, что Apple выпустит 4 новые модели iPad Air и iPad Pro в марте. Однако этого не произошло. По данным инсайдеров, всё упирается с проблемами в цепочке поставок — производители дисплейных панелей не уложились в срок. Вероятно, это связано с переходом на OLED-экраны в iPad Pro 2024 года.Судя во всему, анонс новых iPad состоится в ближайшие дни.