Обновленный iPad mini готовится к выпуску этой осенью, работа над iMac с увеличенным экраном и Apple Silicon продолжается. Об этом сообщает инсайдер Bloomberg Марк Гурман.Он сообщает, что новый iPad mini «должен быть готов» к выпуску этой осенью. По дизайну он будет похож на последний iPad Air. Журналист описывает его как «самый революционный редизайн iPad mini за девять лет».В последний раз Apple обновляла iPad mini в 2019 году. Новая модель получила более быстрый процессор A12 Bionic и поддержку Apple Pencil. В мае 2020 года надежный аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что Apple выпустит iPad mini с диагональю от 8,5 до 9 дюймов в первой половине 2021 года. Тогда же стало известно, что по дизайну он будет похож на iPad Pro и Air 4-го поколения.Гурман также сообщает, что Apple продолжает разработку над iMac с увеличенным экраном и процессором на базе Apple Silicon. «Более крупный iMac заменит 27-дюймовую модель на Intel, она уже находится в разработке», — говорит журналист. Он будет оснащен процессором M1X или M2X, другие его параметры пока неизвестны.В мае этого года издание Bloomberg сообщило, что Apple приостановила работу над своим iMac с увеличенным экраном, чтобы сосредоточиться на производстве 24-дюймового iMac M1, представленного этой весной.