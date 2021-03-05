В 2021 году с линейкой iPad mini точно произойдет поворотное событие: либо под ней выйдет устройство с революционными параметрами, либо же она официально умрет.

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что в этом году выйдет новая версия iPad mini. Она получит дизайн в стиле iPad Pro — с более тонкой рамкой и без кнопки «Домой». Диагональ экрана будет увеличена с 7,9 до 8,4-9 дюймов, размер корпуса при этом останется прежним.

Южнокорейское медиа Naver также сообщает о появлении компактного планшета Apple. По его информации, он будет называться iPad mini Pro. В такой модели стоит ждать появления самых последних нововведений в планшетах Apple от Face ID до USB-C.

До этого издание MyDrivers сообщило, что в Купертино откажутся от линейки компактных планшетов. Вместо него выйдет складной iPhone, кроме того, Apple в принципе сомневается в перспективах линейки.

Слухи насчет iPad mini настолько разнообразные, что после них можно ожидать какого угодно решения от Apple. Самое правильное же решение — похоронить линейку. На это есть три причины.

1. Большие смартфоны — это замена компактным планшетам





В 2012 году компания представила первый iPad mini. На презентации Фил Шиллер показал его миру, обхватив корпус одной рукой. Это была его главная фишка — такого малыша проще держать в руке и носить в сумке.

Но важно: тогда диагональ экрана актуального iPhone 5 составляла 4 дюйма, и смартфон позиционировался по-другому. Он предназначался для общения и выхода в интернет в любых условиях, а основным мультимедийным устройством был планшет.

Альтернативного видения мира придерживалась Samsung. Компания верила, что пользователям понравится потреблять и создавать контент на смартфоне, как на планшете. Для первого корейцы увеличивали диагональ экранов, а для второго выпускали линейку Note со стилусом. Apple критиковала такой подход к созданию смартфона.





«Samsung Galaxy Note II станет прекрасным стимулом для пользователей раскрыть их творческий потенциал», — говорил президент департамента IT & Mobile Communications компании Samsung Electronics Дж.К. Шин в 2012 году. «Они не помещаются в руку полностью. Никто не захочет покупать такое», — оценивал корейские смартфоны Стив Джобс.

В 2021 году мир изменился. Диагональ экрана iPhone выросла с 4 до 6,1 дюйма. Это стало основным устройством как минимум для потребления контента у большинства пользователей. С таким раскладом iPad mini — лишнее устройство. По назначению он дублирует смартфоны. При этом, он не дает ни одного нового сценария применения, а стоит как предфлагманское устройство.

2. iPad mini точно не заменит компьютер

iPad тоже поменял назначение и вектор развития. На старте это было устройство для потребления и создания контента, теперь же он назначается строго для второго.

Стив Джобс верил, что со временем планшеты заменят компьютеры как устройства для выполнения обыденных задач. «Когда наша страна [США] была преимущественно аграрной, популярным видом транспорта были грузовики. Это то, что нужно на фермах. Автомобили стали популярными вместе с ростом городов. И сейчас популярны машины с автоматической трансмиссией. Современные ПК в будущем станут как грузовики. Они, конечно, останутся, но будут не у всех, а у конкретных людей», — говорил глава Apple.

В 2021 году планшеты все ближе к такому назначению. Apple выпустила уже две клавиатуры и два стилуса для планшетов, разработчики предложили профессиональный софт, вроде Adobe Photoshop.

iPad mini не подходит для таких сценариев. Его экран слишком мелкий для рисования и обработки фотографий — тут нужна высокая точность, с дисплеем 7,9 дюйма это сделать сложно. А корпус несовместим с клавиатурами Magic Keyboard и Smart Keyboard. Без них трудно набирать текст. В таком случае он оказывается непригоден для простейшего сценария создания контента — набора текста и генерирования презентаций Power Point.

3. Это больше не самый доступный планшет

В 2012 году iPad mini стал самым доступным планшетом Apple. Он стоил $329, тогда как iPad 3-го поколения предлагался по цене от $499.

Тем не менее, пользователи раскритиковали необоснованно завышенную цену устройства. Он стоил на $170 дешевле устройства с максимальной функциональностью, а предлагал в разы меньше сценариев применения. Уже тогда было понятно, что создавать контент на миниатюрном планшете не получится.

«IPad — несомненно самый успешный продукт в категории планшетов. Наиболее доступный девайс, который мы создали в этом направлении, стоил $399, и люди предпочитали его остальным устройствам. А теперь вы можете получить еще более доступный планшет по цене $329 с удивительным форм-фактором. Думаю, многие клиенты будут рады этому», — говорил Фил Шиллер агентству Reuters.

Нишу доступных планшетов как раз заняла основная линейка iPad. Она создается прежде всего для школьников, студентов и преподавателей — группы пользователей, которым не нужно дорогое железо. В этом направлении планшеты стремительно прогрессируют — за последние годы они получили поддержку стилуса Apple Pencil 1-го поколения и съемной клавиатуры Smart Keyboard. С ними удобно печатать и рисовать. То есть, iPad как минимум частично заменяет компьютер.

Линейка mini точно этого не сделает. И вряд ли она совершит шаг вперед в ближайшие годы. Если у продукта нет перспектив, то логично будет от него отказаться.





