По данным сайта The Information, в скором времени компания Apple представит для планшета iPad Pro новый аксессуар. Речь идёт об обновлённой модели физической клавиатуры со встроенный тачпадом.
Сейчас Apple выпускает для iPad Pro только клавиатуры в чисто виде — без возможности управления с помощью тачпада. Новый аксессуар сделает планшет компании ещё более похожим на ноутбук и значительно расширит его возможности.
В iPadOS уже реализована поддержка мыши, но активация подключения этой периферии зарыта глубоко в настройках в меню AssistiveTouch. При этом на экране не отображается привычный пользователям ноутбуков курсов, вместо него выводится большой высококонтрастный кружок. Такой способ управления предназначен для людей плохим зрением.
На этой неделе компания Apple провела встречу с акционерами. Глава компании по развитию ПО Крейг Федериги заявил о том, что в iPadOS скоро появятся новые возможности. Не исключено, что он намекал именно на появление поддержки нового аксессуара, который Apple выпустит в течение нескольких недель. С появлением такой клавиатуры iPad Pro станет ещё более универсальным — его можно будет использовать и как планшет, и в качестве ноутбука.
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