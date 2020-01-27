Снято на iPhone

Apple выложила на своем YouTube-канале новое видео под названием Powder. Это очередной ролик из серии «Снято на iPhone» с демонстрацией возможностей камеры iPhone 11 Pro.

Снятое в Канаде видео демонстрирует участников Winter X Games, которые рассекают на сноуборде по склонам и долинам Baldface Lodge в провинции Британская Колубия.



За последние несколько лет Apple поделилась множеством фотографий и видеороликов «Снято на iPhone», отмечая достоинство камер различных поколений своих смартфонов. Напомним, iPhone 11 Pro оснащается тройным модулем камеры, включающим сверширокоугольный, широкоугольный телеобъектив.



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