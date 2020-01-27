Apple выложила на своем YouTube-канале новое видео под названием Powder. Это очередной ролик из серии «Снято на iPhone» с демонстрацией возможностей камеры iPhone 11 Pro.



Снятое в Канаде видео демонстрирует участников Winter X Games, которые рассекают на сноуборде по склонам и долинам Baldface Lodge в провинции Британская Колубия.







За последние несколько лет Apple поделилась множеством фотографий и видеороликов «Снято на iPhone», отмечая достоинство камер различных поколений своих смартфонов. Напомним, iPhone 11 Pro оснащается тройным модулем камеры, включающим сверширокоугольный, широкоугольный телеобъектив.





